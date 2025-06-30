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非紅產業鏈崛起 印度產業說明會開放報名就秒殺

2025/06/30 21:54

看好印度市場，彰化市公所將辦印度產業說明會，林世賢認為這是工具機產業的機會來了。（取自林世賢臉書）看好印度市場，彰化市公所將辦印度產業說明會，林世賢認為這是工具機產業的機會來了。（取自林世賢臉書）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕印度市場起飛？彰化市長林世賢表示，由於印巴衝突後，印度有計畫建立非紅色產業鏈，擺脫對中國的依賴，這也是台灣工具機最好的切入點，因此，彰化市市公所將與印度台北協會、外貿協會舉辦印度產業說明會，一開放報名就秒殺！

林世賢指出，台灣或是彰化的產業，向來都是以西進為主，要不然就是選擇東南亞，對於南亞市場則是相對陌生，但隨著印度人口的成長，經濟規模使與實力也不容忽視，就工具機的市場來說，印度以往採買主力為中國與日本，中國掌握價格的優勢，日本則是受惠近年來日幣貶值的關係，讓台灣工具機不容易拿到訂單。

看好印度市場，彰化市公所將辦印度產業說明會。（林世賢提供）看好印度市場，彰化市公所將辦印度產業說明會。（林世賢提供）

但林世賢強調，因為印度執政高層在印巴衝突之後，下令切斷「中國紅色供應鏈」，也就是必須建立非紅產業鏈，才能擺脫對中國的依賴，這就是台灣最好的機會，因為不只是台灣工具機有深厚的實力，機械、五金、零組件等相關產業，也都能在這波非紅色產業鏈的政策下，將可大有可為。

為了把握這前進南亞的契機，市公所將於7月3日下午2點到5點舉辦「印度產業說明會」，地點在彰化市三民路老人會館舉行， 將由印度駐台代表將親自說明經濟與產業機會。林世賢表示，活動一推出，報名就秒殺，擔心許多人屆時也會想來聽，萬一擠不進來，考慮將在館外架設直播，讓有興趣的業者都能夠前來。

林世賢強調，彰化市在之前舉辦兩場的無人載具說明會，這是看好彰化精密機械實力，這次前進印度，則是工具機的大好機會，只有把握產業崛起的關鍵時機，才能讓產業搭上高獲利的起飛時代。

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