晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

AI霸主要換人？美媒預測「它」將成下一個輝達

2025/06/30 19:10

《The Motley Fool》分析師預測，Meta是下一個輝達。（資料照，彭博）《The Motley Fool》分析師預測，Meta是下一個輝達。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達無疑是當前人工智慧（AI）革命的焦點，短短2年半內，輝達市值飆升至3.8兆美元，成為全球市值最高的公司，但另一家「美股七巨頭」（Magnificent Seven）成員，可能才是下個爆發性贏家。美國投資媒體《The Motley Fool》預測指出，Meta是被低估、更具潛力的公司，堪稱「下一個輝達」。

分析師Adam Spatacco指出，投資人現在紛紛揣測，誰會是AI革命的下一個爆發者？許多人自然想到其他晶片股，如超微（AMD）、博通（Broadcom）或台積電（TSMC），這些公司無疑會受益於未來幾年的AI基礎設施支出成長，但他認為Meta更具潛力。

分析師指出，AI技術正逐步重塑Meta旗下核心業務結構，特別是在廣告領域帶來變革。Meta目前主要收入仍來自廣告業務，像是Facebook、Instagram、WhatsApp等社群平台，旗下實境實驗室 （Reality Labs）仍處虧損階段，市場普遍認為，AI技術的成熟將率先為廣告業務帶來實質效益。

即便Meta已具備高度演算法，使用者仍常反映廣告內容不夠相關、不符興趣。隨著AI強化數據分析與行為預測能力，廣告推播可更精準匹配個人需求，不僅使用者體驗大幅提升，也提高廣告主的投入意願，帶動轉換率上升與廣告單位成本下降。業界分析，這將有助Meta加速營收增長、擴大利潤率，推動公司長期獲利與市值上修。

自ChatGPT問世以來，AI熱潮推動科技股全面走強，Meta股價同樣大漲逾500%，成為市場矚目焦點。然而，觀察Meta的本益比變化可發現，儘管2023年上半年股價飆升，過去18個月本益比大致維持穩定，目前約落在28倍水準，雖稱不上便宜，但相較歷史平均仍具一定折價空間。

隨著AI技術深度融入核心業務，廣告精準度提升、用戶體驗改善，加上整體成本結構優化，市場普遍看好Meta有望複製輝達的成功模式，迎來屬於自己的「輝達時刻」。若上述趨勢持續發酵，Meta股價後續仍具可觀上漲空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財