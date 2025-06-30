AI霸主要換人？美媒預測「它」將成下一個輝達

《The Motley Fool》分析師預測，Meta是下一個輝達。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達無疑是當前人工智慧（AI）革命的焦點，短短2年半內，輝達市值飆升至3.8兆美元，成為全球市值最高的公司，但另一家「美股七巨頭」（Magnificent Seven）成員，可能才是下個爆發性贏家。美國投資媒體《The Motley Fool》預測指出，Meta是被低估、更具潛力的公司，堪稱「下一個輝達」。

分析師Adam Spatacco指出，投資人現在紛紛揣測，誰會是AI革命的下一個爆發者？許多人自然想到其他晶片股，如超微（AMD）、博通（Broadcom）或台積電（TSMC），這些公司無疑會受益於未來幾年的AI基礎設施支出成長，但他認為Meta更具潛力。

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分析師指出，AI技術正逐步重塑Meta旗下核心業務結構，特別是在廣告領域帶來變革。Meta目前主要收入仍來自廣告業務，像是Facebook、Instagram、WhatsApp等社群平台，旗下實境實驗室 （Reality Labs）仍處虧損階段，市場普遍認為，AI技術的成熟將率先為廣告業務帶來實質效益。

即便Meta已具備高度演算法，使用者仍常反映廣告內容不夠相關、不符興趣。隨著AI強化數據分析與行為預測能力，廣告推播可更精準匹配個人需求，不僅使用者體驗大幅提升，也提高廣告主的投入意願，帶動轉換率上升與廣告單位成本下降。業界分析，這將有助Meta加速營收增長、擴大利潤率，推動公司長期獲利與市值上修。

自ChatGPT問世以來，AI熱潮推動科技股全面走強，Meta股價同樣大漲逾500%，成為市場矚目焦點。然而，觀察Meta的本益比變化可發現，儘管2023年上半年股價飆升，過去18個月本益比大致維持穩定，目前約落在28倍水準，雖稱不上便宜，但相較歷史平均仍具一定折價空間。

隨著AI技術深度融入核心業務，廣告精準度提升、用戶體驗改善，加上整體成本結構優化，市場普遍看好Meta有望複製輝達的成功模式，迎來屬於自己的「輝達時刻」。若上述趨勢持續發酵，Meta股價後續仍具可觀上漲空間。

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