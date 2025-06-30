集保TISA帳戶全面啟動 開啟全民理財新篇章

集保指出，TISA帳戶制度在今日正式啟動。（集保提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕集保結算所今日表示，為推動國人建立長期投資與理財觀念，集保建置的「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA帳戶）制度及「TISA帳戶查詢平台」在今日正式啟動，是台灣邁向亞洲資產管理中心的重要一步。

集保結算所董事長林丙輝表示，TISA機制具專家嚴選、專戶管理、超低門檻等3大特色，期望能協助民眾及早儲蓄、規劃退休理財，進而推升普惠金融的願景。

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集保說明，TISA帳戶是基於現行有價證券集中保管架構下，所設置的投資儲蓄專戶機制，投資人透過TISA帳戶，可清楚彙整追蹤年度投資本金與持有期間，提升資產配置效能。初期以基金商品先行，未來將再配合政策研議納入如股票、ETF等商品。

為鼓勵全民踴躍參與，集保也說，在5月邀請產學專家成立「TISA基金委員會」，篩選適格的境內基金清單，提供低經理費、免申購手續費等優惠條件，首波已有10家投信業者、16檔基金向金管會申請送件，投資人可透過「TISA帳戶查詢平台」查詢已核准TISA級別基金與相關銷售通路等資訊。

集保也指出，投資人可透過基金銷售機構（銀行、證券商）與基金銷售平台申請開立TISA帳戶及申購TISA基金，並使用「TISA帳戶查詢平台」（https://tisa.tdcc.com.tw）或「集保e手掌握」App，直接查詢歸戶後的TISA帳戶資產總覽與交易明細等資訊，實現跨通路、跨平台的資產整合與管理。

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