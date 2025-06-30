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節稅達人！356戶年所得逾200萬免繳稅

2025/06/30 18:28

根據2023年綜所稅申報資料，有356戶年所得200萬元以上免繳稅。（記者鄭琪芳攝）根據2023年綜所稅申報資料，有356戶年所得200萬元以上免繳稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部公布2023年度綜所稅申報資料，2023年度綜所稅申報戶中，有356戶綜合所得超過200萬元，但扣除免稅額及扣除額後，所得淨額為零，因此不用繳納綜所稅，其中更有15戶綜合所得超過500萬元，且有7戶所得在1000萬元以上，都不用繳稅。

根據統計，2022年綜所稅申報戶共688.3萬戶，有301.8萬戶適用零稅率、約占44%。其中，有356戶所得總額超過200萬元卻不用繳稅，包括年所得200萬至300萬元有293戶、300萬至400萬元有33戶、400萬至500萬元15戶、500萬至700萬元有6戶、700萬至1000萬元有2戶、1000萬至2000萬元5戶、2000萬元以上也有2戶。

財政部官員表示，這些高所得者大多利用「捐贈」、「醫藥費」等列舉扣除額合法節稅，因為捐贈政府機關可以百分之百抵稅，且沒有金額上限，醫藥費也沒有扣抵上限，導致所得淨額為零，所以免繳稅。官員強調，每年都有留意相關情形並定期查核，也持續檢討高所得不用繳稅的問題，以避免租稅不公。

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