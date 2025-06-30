美半導體供應鏈仍依賴台灣！台積電美廠晶片空運回台封裝

市場傳出，台積電亞利桑那廠晶片空運回台封裝。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電亞利桑那州第一座晶圓廠已經開始生產4奈米晶片，但美國半導體供應鏈仍依賴台灣，尚未完全自給自足。根據《wccftech》報導，台積電亞利桑那州第一期晶圓廠所生產的晶片正在被送回台灣封裝，以滿足來自人工智慧市場的巨大需求。

報導指出，美國亞利桑那州沒有先進封裝廠，因此空運回台灣封裝不僅速度快，也比在美國設立封裝產線更方便。

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據報導，美國半導體供應鏈並不完善，一些缺陷尚待解決。而台積電宣布對美國投資1650億美元（約新台幣4.81兆元）計畫興建CoWoS先進封裝及晶圓廠，目前似乎也沒有進展。

專家指出，雖然台積電將晶片空運回台封裝，確實會增加額外成本，但台積電及其合作夥伴似乎並不為此感到困擾，因為目前AI供應鏈的需求量驚人，大部分訂單都流向了輝達的AI伺服器。

報導強調，美國半導體供應鏈雖不完備，但已朝著正確的方向發展，預計到2032年，美國將滿足超過 50%的國內需求。

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