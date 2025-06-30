提升雙邊貿易夥伴關係 台英簽署ETP三領域協議

英國在台辦事處代表包瓊郁（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕我國駐英國代表姚金祥與英國在台辦事處包瓊郁代表，今（30） 日在台北正式簽署提升貿易夥伴關係（ETP）三項領域協議，為台英雙邊經貿合作翻開嶄新的篇章。三項領域協議分別為「台英ETP 數位貿易協議」、「台英 ETP 能源與淨零排放協議」、「台英ETP投資協議」，未來將有助我業者拓展全球經貿網絡。

自 2023 年 11 月台英簽署「提升貿易夥伴關係協議」後，在該協議架構下，雙方同意參照國際經貿領域的最新發展趨勢，就數位貿易、能源與淨零排放及投資三大領域展開談判，歷經近兩年討論協商，雙方順利達成共識並簽署協議，台英數位貿易協議、能源與淨零排放協議分別為我國首個數位貿易與國際綠色貿易協議。

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姚金祥指出，台灣身處印太地區樞紐，是全球半導體與資通訊產業鏈的關鍵角色，致力於推動數位創新與能源轉型。英國則在研發創新、數位科技、再生能源及金融服務具備深厚基礎。台英 ETP 將強化彼此經濟安全與供應鏈穩定性，台灣也將扮演最可信賴的夥伴。

包瓊郁表示，自二月就任以來，許多人特別提到這項重要的夥伴關係，為英國與台灣深化貿易關係的實際表現。台英共同目標是推動具有戰略意義的產業成長，這在英國上星期剛發布的嶄新產業戰略和台灣的五大信賴產業中清晰體現，兩者在規模和雄心上密切連結。而透過合作，我們可以最大化雙邊優勢，幫助彼此實現共榮成長。

行政院政務委員楊珍妮強調，英國為世界第 6 大經濟體，也是我國在歐洲的第 4 大貿易夥伴，而我國是英國在印太地區的第 8 大貿易夥伴。此外，英國是台灣第 2 大外資來源，英國是臺灣在歐洲第 3 大投資地。英國 2020 年脫歐後積極洽簽自由貿易協定，進行全球布局，並將我國列為優先對話與合作的對象。

英國商貿部副部長 Douglas Alexander 提及，台灣已是英國潔淨能源產業相關供應鏈的主要市場，繼續持有顯著的成長潛力。在投資方面，雙邊投資的增加，將共同支持包括像是科技及先進製造等具有戰略成長性的產業。而在數位貿易上，前導的台英數位貿易領航計畫展現了對企業的無窮價值。

Douglas Alexander說，英國上週發布的「貿易戰略 （Trade Stratey）」明示英國對國際貿易策略的重新布局，以「推廣英國優勢，保護英國利益」為原則，而台英ETP正是此策略的絕佳展現，「貿易戰略」中也特別提出有彈性的貿易協議可支持英國在關鍵產業的貿易投資發展。

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