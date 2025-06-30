外資期貨空單飆歷史新高 法人：提防假拉指數真放空

外資期貨空單飆歷史新高，法人提醒投資人，提防假拉指數真放空（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美股強勢噴出，台股上週大漲來到波段新高，但外資反手大布期貨空單，累積外資期貨淨空單來到5萬2681口，創下歷史新高水位，根據過去經驗，在外資期貨空單水位高的前提下，台股通常出現一波拉回，易跌難漲，國票證券分析，台股空方在22500點附近頑強抵抗，惟需關注加權指數創高成交量卻不增反減，價量背離態勢使台股出現高檔背離疑慮，外資期貨淨空單水位已創歷史新高，需提防「假拉指數真放空」的可能。

外資上週大買台股1156.9億元，但期貨空單卻是打死不退，連3日外資期貨空單大增9188口，累積外資期貨淨空單再飆高，今日台股明顯受到壓抑，表現與美股脫勾，盤中下跌逾百點，回測5日線。

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啟發投顧副總容逸燊分析，在新台幣升值走勢下，外資買進台股卻反向做空期貨及買進台灣50反1避險，央行與金管會已有共識不得超過外資不得佔ETF發行量3成，本週可注意台灣50反1是否出現空方回補。

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