晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

外資期貨空單飆歷史新高 法人：提防假拉指數真放空

2025/06/30 11:10

外資期貨空單飆歷史新高，法人提醒投資人，提防假拉指數真放空（資料照）外資期貨空單飆歷史新高，法人提醒投資人，提防假拉指數真放空（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美股強勢噴出，台股上週大漲來到波段新高，但外資反手大布期貨空單，累積外資期貨淨空單來到5萬2681口，創下歷史新高水位，根據過去經驗，在外資期貨空單水位高的前提下，台股通常出現一波拉回，易跌難漲，國票證券分析，台股空方在22500點附近頑強抵抗，惟需關注加權指數創高成交量卻不增反減，價量背離態勢使台股出現高檔背離疑慮，外資期貨淨空單水位已創歷史新高，需提防「假拉指數真放空」的可能。

外資上週大買台股1156.9億元，但期貨空單卻是打死不退，連3日外資期貨空單大增9188口，累積外資期貨淨空單再飆高，今日台股明顯受到壓抑，表現與美股脫勾，盤中下跌逾百點，回測5日線。

啟發投顧副總容逸燊分析，在新台幣升值走勢下，外資買進台股卻反向做空期貨及買進台灣50反1避險，央行與金管會已有共識不得超過外資不得佔ETF發行量3成，本週可注意台灣50反1是否出現空方回補。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財