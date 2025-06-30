外籍竊盜集團鎖定日本UNIQLO「偷到飽」 母公司祭出最新對策

外籍竊盜集團針對UNIQLO下手，日本各地警方已破獲數起竊盜案，UNIQLO母公司「迅銷」祭出最新對策，針對已確認的竊盜犯，將透過民事手段全面要求賠償所有損失。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外籍竊盜集團造成日本零售業者營業損失，就連日本服飾品牌「UNIQLO」都深受其害，擁有UNIQLO、GU等品牌的日本零售控股公司「迅銷」（Fast Retailing）祭出最新對策，針對已確認的竊盜犯，將透過民事手段全面要求賠償所有損失。

根據日本《產經新聞》報導，超過160家企業及團體參加的「全國防止竊盜犯罪機構」指出，日本全國因盜竊造成的損失每年約為3460億日圓，但實際上對於竊盜者提出賠償要求的企業卻不多，在2024年的調查中，回答「有提出賠償請求」的企業僅占10.9％，約29家。

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大阪府警方去年逮捕了3名30至40歲的越南籍女性，指控她們在大阪市多家UNIQLO門市盜取衣物。3名越南籍女性被捕後供稱，她們是在位於越南本國的某人指使之下，往返日本與越南進行竊盜，單次偷竊可獲得約17萬至21萬日圓（約新台幣3.4萬至4.2萬元）的報酬，她們表示，這筆報酬足夠維持生活將近3個月。

這3名越籍女性在大阪府、兵庫縣、東京都等4地，共犯下37起竊盜事件，造成UNIQLO損失1230萬日圓（約新台幣246萬元）。此外，福岡縣警方去年2月也逮捕4名涉嫌在8個都府縣UNIQLO門市竊盜的越南籍人士，造成估計2000萬日圓（約新台幣400萬元）的損失。

日本警察廳統計資料顯示，近年來在日本被捕的外籍竊盜犯中，越南籍人數約占5成至7成，遠高於中國、韓國、菲律賓等國籍的竊盜犯。

針對外籍竊盜犯組團偷竊，「迅銷」本月祭出最新對策，針對已確認的竊盜犯，將透過民事手段要求賠償所有損失，業界團體也樂見其成，期望在大企業出手後會有更多企業跟進，對於竊盜犯提出損害賠償。

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