晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

外籍竊盜集團鎖定日本UNIQLO「偷到飽」 母公司祭出最新對策

2025/06/30 10:17

外籍竊盜集團針對UNIQLO下手，日本各地警方已破獲數起竊盜案，UNIQLO母公司「迅銷」祭出最新對策，針對已確認的竊盜犯，將透過民事手段全面要求賠償所有損失。（路透）外籍竊盜集團針對UNIQLO下手，日本各地警方已破獲數起竊盜案，UNIQLO母公司「迅銷」祭出最新對策，針對已確認的竊盜犯，將透過民事手段全面要求賠償所有損失。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外籍竊盜集團造成日本零售業者營業損失，就連日本服飾品牌「UNIQLO」都深受其害，擁有UNIQLO、GU等品牌的日本零售控股公司「迅銷」（Fast Retailing）祭出最新對策，針對已確認的竊盜犯，將透過民事手段全面要求賠償所有損失。

根據日本《產經新聞》報導，超過160家企業及團體參加的「全國防止竊盜犯罪機構」指出，日本全國因盜竊造成的損失每年約為3460億日圓，但實際上對於竊盜者提出賠償要求的企業卻不多，在2024年的調查中，回答「有提出賠償請求」的企業僅占10.9％，約29家。

大阪府警方去年逮捕了3名30至40歲的越南籍女性，指控她們在大阪市多家UNIQLO門市盜取衣物。3名越南籍女性被捕後供稱，她們是在位於越南本國的某人指使之下，往返日本與越南進行竊盜，單次偷竊可獲得約17萬至21萬日圓（約新台幣3.4萬至4.2萬元）的報酬，她們表示，這筆報酬足夠維持生活將近3個月。

這3名越籍女性在大阪府、兵庫縣、東京都等4地，共犯下37起竊盜事件，造成UNIQLO損失1230萬日圓（約新台幣246萬元）。此外，福岡縣警方去年2月也逮捕4名涉嫌在8個都府縣UNIQLO門市竊盜的越南籍人士，造成估計2000萬日圓（約新台幣400萬元）的損失。

日本警察廳統計資料顯示，近年來在日本被捕的外籍竊盜犯中，越南籍人數約占5成至7成，遠高於中國、韓國、菲律賓等國籍的竊盜犯。

針對外籍竊盜犯組團偷竊，「迅銷」本月祭出最新對策，針對已確認的竊盜犯，將透過民事手段要求賠償所有損失，業界團體也樂見其成，期望在大企業出手後會有更多企業跟進，對於竊盜犯提出損害賠償。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財