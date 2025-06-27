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金寶加速新品投產抵抗逆風 全年營運力拚去年水準

2025/06/27 16:04

金寶總經理陳威昌今天在法說會表示，由於新台幣升值，公司力拚今年營收持平於去年。（記者方韋傑攝）金寶總經理陳威昌今天在法說會表示，由於新台幣升值，公司力拚今年營收持平於去年。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕金寶電子（2312）今日出席線上法人說明會，總經理陳威昌指出，在全球市場挑戰持續升溫下，公司透過跨洲廠區部署與產品組合優化，有效因應地緣政治與關稅變數，同時加速新產品投產時程，為下半年營運穩定成長奠定基礎，儘管客戶第3季起態度轉趨保守，但目前未見訂單下修，在新台幣升值之下，金寶全年營收仍將力求與去年相當。

陳威昌說，目前金寶在亞洲布局完整，泰國總共設有16座廠房，佔地達100萬平方公尺，為公司最大生產基地，產能比重約五成；菲律賓則有7座廠房、28萬平方公尺，佔比約20%至25%；中國同樣保有7座廠房。此外，美洲區域除美國與墨西哥外，巴西也啟用聖保羅新廠，與原有的瑪瑙斯廠共同支援地區訂單。

面對近期全球「對等關稅」議題升溫，陳威昌表示，金寶已依不同地區生產成本與轉區費用提出完整方案給客戶評估。短期上，將優先在既有廠區內部擴充產能；中長期則考慮承租或興建新廠，以應對未來貿易政策明朗後的需求變化。「我們希望新增成本能由客戶承擔，同時透過轉向關稅較低地區生產，為客戶創造總體稅務優勢。」

此外，近期新台幣大幅升值，也為企業匯率避險與毛利率帶來壓力。金寶多數採購與出貨均以美元計價，雖能部分對沖匯率波動，但各地製造成本如薪資與管理費用仍以當地幣別為主，因此毛利率確實受到影響。金寶自年初以來積極調整曝險部位，美元資產從最高逾200、300億元降至目前約150億元，並採「借低存高」策略拉開利差空間，同時控制避險成本。

新產品方面，金寶固態硬碟（SSD）已取得多家客戶認證，在泰國第16廠正式量產。直流快速充電樁預計於明年上半年加入出貨行列，為金寶切入新能源市場的重要一步。伺服器業務則持續擴大，泰國廠生產4U整機（Level 10 組裝等級），墨西哥廠則製造前端電路板（L2組裝階段），後續亦將推進至系統整合與附屬零件開發。

陳威昌強調，金寶現在主要出貨項目仍為消費電子產品，但同時積極佈局AI伺服器相關事業，包括滑軌、散熱、配件等，「我們都在密切觀察投資機會，目標是提升整體系統代工能力」，將持續以EMS（專業電子代工）模式深化客戶服務，拓展高複雜度、高附加價值的產品線。網通業務整體持平，傳統產品如Set-top Box因市況轉弱而下滑，但Wi-Fi 6/7與光纖產品需求增強，有效抵銷衰退幅度。

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