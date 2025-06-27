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關稅逼出拉貨潮今年用電增 台電估今夏尖峰4206萬瓩

2025/06/27 14:26

台電估今夏尖峰4206萬瓩。（資料照，本報合成）台電估今夏尖峰4206萬瓩。（資料照，本報合成）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電今天（27）下午召開股東會，由於近期對等關稅緩衝期將結束，廠商拉貨潮強勁，台電表示，今年上半年用電有微幅成長，主要來自半導體、AI相關產業，傳產相對平穩，台電預估今年夏季用電尖峰會來到4206萬瓩，將創下歷史新高。

炎夏接近，高溫帶動用電，台電副總蔡志孟表示，台電今年預估夏季最高的負載約4206萬瓩，與年初預測相當，並未調整，將較去年歷史尖峰4142萬瓩還增加64萬瓩。

蔡志孟表示，夏季機組歸隊後，面對白天負載沒有問題，備轉容量率可維持10%，夜尖峰備轉容量率可望維持7%。

蔡志孟說明，今年上半年用電有微幅成長，來自關稅衝擊，因半導體、AI相關產業拉貨潮強勁，但傳產就相對平穩，下半年用電力道，就要等關稅談判結果出爐。

另外，近期地緣政治風險升高，有關台電能源儲備，蔡志孟說明，燃煤儲備時間較長，安全存量目前可維持40到50天，天然氣過去受限天然氣接收站，但今年三接可如期運作，天然氣安全存量有機會提升到14到15天。

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