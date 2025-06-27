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浩鼎調整策略 以授權合作為主要商業模式

2025/06/27 14:29

浩鼎今召開股東會，未來將聚焦ADC產品與平台及授權布局。圖左一為浩鼎執行長王慧君、左二為浩鼎董事長梁賡義。（圖:浩鼎提供）浩鼎今召開股東會，未來將聚焦ADC產品與平台及授權布局。圖左一為浩鼎執行長王慧君、左二為浩鼎董事長梁賡義。（圖:浩鼎提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司台灣浩鼎生技（4174）今（6/27）日召開股東會，執行長王慧君表示，浩鼎終止Globo H計畫後，已重新調整策略，聚焦於抗體藥物複合體（ADC）產品與平台技術的授權布局，且將在產品一、二期臨床試驗階段，就授權合作，以降低成本、提升效率。

王慧君指出，因應生技產業競爭與策略轉型需求，浩鼎已完成組織優化調整及人力結構精簡，資源集中投入具有技術潛力的ADC平台技術與新型ADC產品早期臨床推進。面對三期臨床試驗資源龐大、風險高及時程長的挑戰，浩鼎決定聚焦在成本較低、進展快速的一、二期臨床試驗階段，以更精實且彈性的營運模式，降低成本提升效率，加速藥物開發進程，並以授權合作為主要的商業模式。

在產品線方面，浩鼎目前聚焦於TROP2標靶的OBI-902與OBI-992、NECTIN-4標靶的OBI-904，以及雙抗單藥設計的OBI-201（標靶HER2 × TROP2）。同時，浩鼎亦於本次股東會中首次對外發表雙抗雙藥架構（標靶c-MET × HER3）的ADC，藉由整合兩個抗體與兩種藥物，更精準鎖定腫瘤與克服抗藥性。

浩鼎已建構五大創新的ADC關鍵技術，分別為醣鍵結平台GlycOBI®、連接子技術HYPrOBI™、次世代半胱胺酸鍵結平台ThiOBI®、雙功能酵素EndoSymeOBI®，以及支援雙藥設計的GlycOBI DUO™，為整合上述技術並提升研發與合作彈性，浩鼎正式命名其ADC關鍵技術為Obrion，支援多元ADC開發與授權彈性。

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