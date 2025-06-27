6月消費信心創逾1年新低 學者：下半年展望趨向悲觀

中央大學台經中心今天公布6月消費者信心指數。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央大學台經中心今天公布6月消費者信心指數，總指數較上月小幅下跌1.23點來到63.7點，創逾1年新低。中央大學經濟系教授吳大任表示，關稅不確定性與新台幣升值雙重壓力夾擊，衝擊出口廠商信心，負面影響未來還可能擴及勞動市場，而從股市投資信心低落也可窺見，民眾對下半年景氣看法趨向悲觀。

消費者信心指數以100作為榮枯線，低於100表示偏向悲觀，高於100則偏向樂觀。本次調查中，6項分項指標全數下跌，包含：物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財。若從絕對水準來看，6項指標全數偏向悲觀。

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中央大學經濟系教授姚睿指出，6月已是連續第4個月全部分項指標全數下跌，這種現象並不常見，近年一次發生在2018年川普貿易戰1.0時，一次發生在2020年新冠疫情爆發時。

本月下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，月減2.86點來到23.96點的超低水準。然而，近期股市漲幅不錯，為什麼信心卻持續走弱？

姚睿分析，這和「就業人口分布」有關，電子零組件、電腦、電子產品、光學產業的雇用人員約87萬人，占整體就業人數僅約7.5%，相較之下，傳統產業就業人口超過200萬人、占比17%，服務業人口則有705萬人、占比6成。

姚睿說，尤其台灣以中小企業居多，這些企業的勞工也知道，對等關稅出爐後，公司把成本轉嫁給消費者的能力，以及應付新台幣升值的應變能力，都不如上市櫃公司，這也是為什麼股市信心和股市實際走勢不一致。

姚睿強調，近期各大國內智庫都下修台灣經濟成長的預測，且多半認為下半年不如上半年，下半年還有很多不確定性，包含關稅政策、中東衝突、美國貨幣政策等，都要持續留意。

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