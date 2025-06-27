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板橋區「全家福」海砂屋老公寓 都更審議通過將改建住商大樓

2025/06/27 13:18

新北市板橋區「全家福」公寓在2014年鑑定爲海砂屋，日前通過都市更新大會，今（27）日審議通過，未來將新建2棟地上15層、地下5層，共139戶住商混合大樓。（新北市都更處提供）新北市板橋區「全家福」公寓在2014年鑑定爲海砂屋，日前通過都市更新大會，今（27）日審議通過，未來將新建2棟地上15層、地下5層，共139戶住商混合大樓。（新北市都更處提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區「全家福」公寓在2014年鑑定爲海砂屋，市府都市更新處長康佑寧表示，該案歷經多方協調、審議，日前通過都市更新大會，今（27）日審議通過，未來將新建2棟地上15層、地下5層，共139戶住商混合大樓，預計於2028年底完工；為落實居住安全，市府提供一般都更、危險老舊建築都更、簡易都更、防災都更等多元重建途徑，讓市民能依照需求選擇最適宜方式推動重建作業。

康佑寧介紹，全家福公寓位於板橋區英士路以南、雨農路18巷以東、陽明街以西及雨農路以北，面積約1275平方公尺，現況為5層樓鋼筋混凝土建築，共計45戶，於1987年完工，但1991年開始就出現天花板剝落、鋼筋裸露等情形，2014年鑑定為海砂屋，歷經數年整合，在2021年5月27日申請事業計畫及權利變換計畫報核，歷經多方協調與審議，在今年6月通過都更大會。

康佑寧指出，此案今日審議通過，待後續核定後即將拆除重建。

都更處補充，截至2025年6月20日已累積申請2032案，累計核准1321案，市府將持續推動新北市危老都更重建，並提供行政協助與法規支持，盼保障市民居住安全。

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