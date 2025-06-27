新光三越董事改選出爐！吳東興家族三兄弟進入董事會

新光三越今日召開股東會，改選董事。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕新光三越今日召開股東會，改選董事與監察人，因日方釋股給泛新光家族的新昕資本，今日董事會由新昕資本主導，吳東興家族三兄弟吳昕達、吳昕陽、吳昕昌全數進入董事會，吳東進長女吳昕盈代表也進入董事會，吳東賢小女兒吳昕嬡亦首度進入董事會。

新光三越最新13席董事名單出爐，日方三越伊勢丹從過去6席董事降為3席董事，泛新光家族拿下10席董事，包括吳東昇、吳昕達、吳昕陽、吳昕昌、吳東進、吳昕盈、林伯翰、吳昕恩、吳昕嬡、新昕資本代表，另有三席監察人。

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新光三越經營向來是吳東興家族負責，在新光三越董事會中一直擁有3席董事，2019年因吳昕達董事改選意外落馬，加上前董事長吳東興離世，董事由3席降至2席，此次吳東興家族重新取得3席董事。

新光三越近年來不斷上演主導權之爭，今年因台新金與新光金的合併案，吳東進與吳東亮兄弟之爭再延燒至新光三越的董事改選。

新光三越表示，今日召開股東常會，並依法完成新任董事及監察人之選舉，將另擇期召開董事會進行董事長與副董事長之選舉。

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