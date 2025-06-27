新台幣驚見28字頭！工具機公會：遭景氣、關稅、匯率3殺 盼政府做2件事

新台幣狂升，工具機公會盼政府穩定匯率、提供金融支援。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕新台幣強勢升值，早盤觸及28.96元，升值2.05角，寫下2022年4月8日以來新高；機械公會昨已強調廠商「哀鴻遍野」，工具機公會今也聲明，新台幣升值壓縮出口報價的利潤空間，尤其中小型廠商無法因應匯率急升，且近期產業景氣已相對低谷、還有關稅等挑戰，盼政府出手協助，穩定匯率並提供金融支援。

工具機公會指出，近期新台幣匯率快速升值，對出口導向為主的工具機產業帶來一定程度的壓力。工會強調，升值將壓縮出口報價的利潤空間，對處於產業低谷期的中小企業衝擊尤為明顯；而相對規模較大的業者，則因具備較完整的海外佈局及避險機制，影響程度相對可控。

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工具機公會強調，工具機產業是長期支撐台灣製造業的升級與出口動能，當前除匯率波動外，業界同時面臨地緣政治、全球景氣放緩等多重挑戰。

工具機公會呼籲政府持續關注中小企業面臨的經營壓力，適時提供穩定匯率與金融支援等措施，並在市場拓展、技術升級與人才培育等面向，給予產業更積極的協助，以提升抗匯率波動的能力，促進產業穩健轉型，共同渡過景氣修正期。

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