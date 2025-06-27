高雄知名商圈將滿血復活？市府推140萬補助說明會吸60家業者

高市府舉辦「玉竹+好店進駐補助計畫」說明會，吸引超過60家品牌業者參與。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄知名的新堀江商圈與中央公園商圈（昔稱原宿玉竹商圈），以往曾是年輕人熱門的逛街去處，但近年逐漸沒落；高市府推出最高140萬元的補助計畫，昨天（26日）說明會吸引60家業者參與，商圈店家期待能滿血復活，找回昔日繁榮。

新堀江商圈與中央公園商圈近年隨著商圈移轉、消費型態改變及租金高漲，導致人潮減少、店家外移；高市經發局近日針對這兩處商圈，公布「2025玉竹+好店進駐補助計畫」，提供專業服務費、營業場所裝潢費兩項補助，補助金額最高可達140萬元。

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經發局於昨天舉辦實體說明會，吸引了Bar Doorlight、1/2 Bistro & Bar、大骨麵、碰個面涼麵鍋燒專賣等超過60家業者參加。經發局副局長林廖嘉宏表示，中央公園商圈與新堀江商圈是學生與青年族群的消費指標，市府近年舉辦大小活動活絡商圈，例如去年舉辦的第二屆「高雄聖誕生活節」，短短4天超過36萬人次造訪商圈，並吸引KAKOKO、OFFLINE、富治串燒等品牌進駐展店，而正進行的中央公園商圈硬體改造工程，也將在今年秋天完工，將帶給大家煥然一新的購物體驗。

高雄市新堀江商店街永續發展協會理事長楊翔茗強調，本次補助計畫對商圈是翻轉契機，過去新堀江商圈以傳統服飾、流行配件聞名，如今正值轉型階段，盼透過市府引導與業者共同努力，讓新堀江和玉竹重新成為年輕人聚集與消費的熱區。

2/1 Bistro & Bar負責人盧俊顯說，透過說明會了解中央公園商圈的發展潛力，也具備品牌延伸的可能性，未來將進一步評估進駐規劃。。

經發局說明，這項補助計畫分為兩大項目，包含最高上限20萬元的「專業服務費（設計費）」，及最高80萬元的「營業場所裝潢費」（營業面積達70坪以上的營業單位，將提高上限至50%，裝潢費補助最高可達120萬元），以降低品牌進駐初期負擔，鼓勵潮流品牌、設計服飾、特色餐酒館等多元業態進駐。補助申請分三梯次受理，第一梯次申請截止日為7月31日，詳情可查詢經發局官網。

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