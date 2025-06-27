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正達啟動雙軸策略 擴大越南布局搶攻車用顯示與智慧內裝商機

2025/06/27 10:05

正達啟動雙軸策略，擴大越南布局搶攻車用顯示與智慧內裝商機（取自官網）正達啟動雙軸策略，擴大越南布局搶攻車用顯示與智慧內裝商機（取自官網）

〔記者陳梅英／台北報導〕正達國際光電（3149）啟動「超薄捲軸玻璃」與「熱成型多曲面玻璃」雙軸策略，全面推進次世代車用顯示與智慧內裝技術布局，並同步擴大全球產能。董事長鍾志明表示，面對智慧車艙與顯示技術融合的下一波變革，正達將以越南新廠為亞太供應鏈核心，提供一站式整合解決方案，協助國際車廠與品牌打造更創新、可靠的次世代車室體驗。

正達今年5月正式宣布進軍超薄捲軸玻璃蓋板製造領域，導入厚度僅0.1mm的柔性玻璃製程，並與國際材料與顯示領導廠商策略合作，結合捲對捲（Roll-to-Roll）連續製程、表面鍍膜與模組整合技術，打造具高柔性、高透明度與高耐衝擊特性的蓋板解決方案。該產品將廣泛應用於可撓式螢幕、車載捲軸顯示器、AR穿戴與可攜式裝置。

另一方面，正達亦為國內少數掌握熱成型多曲面玻璃技術的領導廠商，自研製程具備小半徑彎曲、多曲率過渡與非對稱幾何結構成型能力，可精準控制玻璃在加熱軟化後的三維形變，滿足車載顯示器對光學與結構的雙重要求。此製程技術現已廣泛應用於儀表板、中控顯示、HUD（抬頭顯示器）與大型曲面觸控面板等多項車用內裝應用，有效提升產品設計自由度與機構整合度。

為強化全球供應鏈與交期彈性，正達於2025年5月完成併購越南 SD Global Vietnam Ltd.，總交易金額達新台幣13.85億元。未來將啟動產線整合與設備升級，擴大多曲面玻璃與新型蓋板材料的量產規模，打造亞太區車用顯示製造樞紐。

雖然全球車用顯示與內裝市場仍高度集中、進入門檻高，但隨著智慧座艙與電動車發展帶動人機介面整合需求提升，特殊曲面與新型玻璃應用成長快速。正達藉由技術優勢與在地布局，持續深化與國際車廠與品牌合作關係，強化在全球高階車用玻璃供應鏈中的戰略地位。

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