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新台幣暴升的推手 ! 外資借道ETF瘋狂押注新台幣 持倉暴增90倍

2025/06/27 10:30

外資借道ETF瘋狂押注新台幣，持倉暴增90倍。（路透）外資借道ETF瘋狂押注新台幣，持倉暴增90倍。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日新台幣又暴升，這波已見28。國際資金熱錢湧入，外資持有台灣最大反向股票ETF的市佔率已激增至9.147億股，比今年初成長超過90倍，台灣央行也出手遏止外匯投機者湧入ETF。

據報導，外國投資者採用的策略是同時買入台股ETF和反向ETF。反向ETF讓投資人從市場下跌中獲利，外資透過此工具能在規避股市風險的同時押注新台幣升值，成為當前匯率波動的重要推手。

根據統計，外資對「元大台灣50反1」的持股，自5月2日低點25.6萬張一路暴增至6月18日的94萬張高峰後回落，25日又大增2.4萬張，總持股數達91.4萬張，較5月2日激增65.8萬張。同期間，外資對「國泰臺灣加權反1」的持股張數也暴增10萬張。

台灣央行副總裁嚴宗大表示，外國基金一直在「反覆」運用這項策略，顯示出系統性投機新台幣匯率的跡象。

分析師指出，今年以來新台幣兌美元匯率累計上漲12%，上月已創1980年以來最大單日漲幅。這一現像已經開始威脅到該地區以出口為導向的經濟和企業經營。

《路透》披露，台灣央行不惜祭出油款、政府基金等所有能想到的買匯單位，全面進場「穩匯」，但仍無法抵擋外資與出口商瘋狂賣匯力道，升勢幾近失控。

台灣央行要求外國投資者退出透過ETF進行的新台幣投機性押注。嚴宗大週三表示，已要求相關資金立即撤出，並透過監控系統持續追蹤此類投機行為。

專家指出，根據匯率與幣價統計，新台幣兌美元在上半年升值超過10%，漲幅甚至超過以太幣（ETH）的6.6%，成為這波市場震盪中的大黑馬。

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