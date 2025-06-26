李強喊打造消費強國 分析師：中共講了很多年始終做不到

中國國務院總理李強6月25日在夏季達沃斯論壇上表示，中國有信心能夠把消費轉化為經濟發展的驅動力，並成為「超大型消費強國」。但中國消費在GDP占比長期維持在39%左右，遠低於經合組織（OECD）成員國平均的54%。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國務院總理李強6月25日在天津舉行的夏季達沃斯論壇上表示，中國有信心能夠把消費轉化為經濟發展的驅動力，並成為「超大型消費強國」。但有智庫分析，中國消費對GDP（國內生產總值）占比長期維持在39%左右，遠低於經合組織（OECD）成員國平均的54%。

李強表示，中國在各方面增長潛力巨大，正在整體邁向高收入國家，消費升級需求旺盛，決策人士正致力於在中國堅實的製造業基礎之上，將其發展成超大型消費強國。

請繼續往下閱讀...

北京當局將中國今年經濟成長目標設定在約5%，儘管多數分析師預期，若與美國的貿易休戰無法維持下去，中國未來幾年很難維持這樣的擴張速度。牛津經濟公司（Oxford Economics）預期，中國在2020年至2030年的年均GDP增速為4.5%，較1999年至2019年減半，至於下個10年則進一步放緩至3%。

經濟學家指出，為家庭提供更多政策支持，可能緩解經濟向消費驅動成長的轉型之痛，但這種轉變對執政的共產黨來說仍然具有政治敏感性，共產黨長期以來一直將其合法性與經濟高速成長連結在一起，這也是決策人士多年來一直推遲認真執行這個政策的主因。

美國智庫「榮鼎集團」（Rhodium Group）分析師表示，過去20年來，消費占中國GDP的比重一直維持在39%左右，遠低於OECD成員國平均的54%。

此外，牛津大學中國中心研究員馬格納斯（George Magnus）指出，自2007年至2009年全球金融危機以來，北京當局推出了一系列刺激消費的計畫，包括減稅和消費券、都市化方案、增加消費品供應的政策、發展電子商務、放寬住房和汽車限購、以舊換新計畫和逐步改善社會福利，但這些努力幾乎未能將消費占GDP比重拉高。

馬格納斯說，雖然北京當局的政治訊息很明確，但在收入、就業、稅收改革或福利計劃方面，幾乎沒有新的支出或資金投入，當然也沒有將經濟所有權和政治權力從國有部門轉移到家庭和私營企業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法