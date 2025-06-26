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風電3-3選商擬延後 經部鬆口：草案公告尚需一點時間

2025/06/26 20:56

經濟部次長賴建信今表示，評估3-3期選商草案公告尚需一點時間。（記者廖家寧攝）經濟部次長賴建信今表示，評估3-3期選商草案公告尚需一點時間。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝頻頻強調風場目標是如期併網，先前已大刀闊斧收回潛力場址的海峽一風場開發權，並要求能源署趕在本月底讓3-3選商草案出爐，但3-1、3-2期風場恐因與3-3期排程過近，導致原已緩慢的融資進度更加難行。經濟部次長賴建信今表示，評估3-3期選商草案公告尚需一點時間，希望給予適宜的時間鋪排，有助於推動未來風場順利運作。

眾多風電開發業者間主要的爭執點在於3-3期選商時間點如果過早，將影響3-1期和3-2期風場與企業洽談CPPA（企業購售電合約）的順利度，目前急籲經濟部盡快公布3-3期選商草案的開發商都是手上未握有3-1期、3-2期風場開發權的開發商，包括沃旭、天豐新能源等。

賴建信今出席「小水力發電廉政平台合作備忘錄簽署暨宣導座談會」時受訪表示，能源署持續盤點業者、地方政府所反映的意見，評估草案公告尚需多一點時間，「給大家比較適宜的鋪排，對未來工作也有幫助」。

風電圈人士直言，能源署對風場開發的裝置容量都有規劃排程，安排要供應企業哪1年度的綠電，3-3期併網時間約莫在2030至2032年，假設收回融資不順的3-1期、3-2期風場擠進3-3期選商，相當於原先規劃綠電上線的時間點也會延後，且也要考量國際地緣政治變動的外部風險，例如2022年烏俄戰爭後掀起歐洲搶船潮、鋼鐵、燃料等成本也高漲，都推高了風場建置成本，一股腦全押3-3期，將增加「蛋放在同一窩孵」的高風險。

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