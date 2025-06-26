以色列估計 12天戰損超過870億

以色列估計，為期12天戰爭損失為100億謝克爾。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列財政部和稅務機構估計，以色列已計算出與伊朗為期12天戰爭損失為100億謝克爾（約30億美元，台幣876億）。

《彭博》報導，以色列估計，該國與伊朗 12 天戰爭造成的損失為 100 億謝克爾，這些資金將用於修復被飛彈損壞的建築物，並賠償在衝突期間受影響的當地企業。

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為期12天的戰爭期間，除了指定必需的場所除外，以色列經濟幾乎完全停擺，學校和企業都關閉。政府必須將向企業支付賠償金，財政部估計賠償金額高達50億謝克爾。

負責監督賠償金支付的以色列稅務局長Shay Aharonovich 坦言，這是我們面臨的最大挑戰，以色列歷史上從未有過這麼多的損失。

這筆金額還不包括更換衝突期間使用的武器和防禦系統相關的費用，若將這些額外支出計算在內，戰爭總成本可能會大幅增加。

以色列財政部長Bezalel Smotrich表示，完整的戰爭支出可能高達120億美元。以色列央行總裁Amir Yaron 接受《彭博電視》採訪時提供一個稍微溫和的估計，戰爭支出約60億美元（約台幣1752億）。無論最終數字是多少，這將對已經飽受廣泛衝突之苦的經濟構成挑戰。

報導指出，以色列與伊朗的戰爭比與哈瑪斯和真主黨的衝突代價高得多，主要原因有二，一是伊朗攻擊特拉維夫等都會區；二是伊朗的飛彈比激進盟友的飛彈威力大。這場衝突除了危及住宅區外，以色列主要研究機構之一魏茲曼科學研究院和位於海法的以色列最大煉油廠都遭到嚴重破壞，南部的一家公立醫院也遭到攻擊。

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