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若遭中共軍演封鎖 曾文生:保留燃煤備用、核能維持妥善

2025/06/26 19:07

台電董事長曾文生（右接）受「寶島之聲」主持人鄭弘儀（左）專訪。（取自節目）台電董事長曾文生（右接）受「寶島之聲」主持人鄭弘儀（左）專訪。（取自節目）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電董事長曾文生接受寶島全世界節目專訪，外界關切中共軍演封鎖台灣，天然氣船若遭封鎖，能源供應恐牽動全球半導體產業，曾文生回應，約4、5年前開始就有相關模擬，盟邦也很關切，台電要做好所有準備，包括保留燃煤、儲煤設施，核能機組維持妥善。

曾文生接受專訪，談論中火紛爭、核能保留與軍演封鎖等議題。主持人提問，中共軍演若封鎖台灣，電力供應如何調整。曾文生說明，「不會完全都是工業用電限制，民生用電也不可能不調整」。他也透露，疫情發生時已經有相關沙盤推演、模擬，約有四到五年之久。

曾文生提到，有些產業不是民生先用到，會是第一個考慮對象，可能就會先停，比如娛樂事業相關等。

曾文生強調，全世界關切台灣晶片，台灣與全球怎麼面對這件事（中共軍演封鎖），台電確實也跟盟邦有互相討論，維持台灣能源穩定，以維持全球合理運作，共同想出好的解決方案。

曾文生提到，地緣政治風險會隨時間演進、改變，要依照應發展情勢調整，台電會做好各種準備，目前做得到的包含保留燃煤、儲煤設施，在緊急時候能用到；至於核能機組，台電核二、核三廠也都還滿編狀態，目前將爐心內燃料棒移出，同時要維持機組妥善。他強調，台電資產絕大部分是國家資產，台電責任就是在國家需要時，發揮功能。

他也補充，科技大廠幾乎都有自己的發電設備，要啟用的機率很低，合計廠商自有發電設備裝置容量約有1GW（一百萬千瓦），約跟核三廠一部機組差不多。

而天然氣存量受矚目，他也說明，夏季因用量較多，燃氣安全存量較少，約是11到12天。但目前桃園觀塘三接開始進氣，明年台中三期2個儲槽應也會開始進氣，存量約可增加到14-15天。未來還有高雄洲際碼頭蓋天然氣接收站，天然氣存量持續增加。

對於核電延役，曾文生也重申，台電是政策執行者，不是不能改變，但就核能使用專業，仍有三大前提要滿足，核安、核廢料、社會共識等，高階核廢料衰變時間長，尋找核廢料場址是台電責任，確實不容易，但也正在推進中。

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