新台幣狂飆2.26角、收29.165元 即將挑戰29元整數大關

新台幣狂飆2.26角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場對於聯準會降息預期加深，美元指數再度破底，非美貨幣齊揚，新台幣兌美元匯率盤中最高觸及29.122元，逼近29元整數價位，最後收在29.165元、大升2.26角，匯價連3升，單日並爆出32.075億美元鉅額成交量。

根據央行統計，美元指數今日大跌0.9%，主要亞幣全面走升，截至下午四點，日圓狂飆0.87%、升幅超過台幣的0.77%，榮登單日最強亞幣；韓元也大漲0.59%、新幣升值0.48%、人民幣升值0.06%。

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外匯交易員表示，近日台幣升值力道轉強，短短3個交易日升值5.69角，除了中東不確定因素告一段落，市場避險情緒降溫，美元回吐先前漲幅外，聯準會主席鮑爾一連兩日在國會作證，對於降息態度轉趨溫和，使市場對於下半年聯準會降息預期升溫，美債殖利率與美元同步走低，其中，美元指數跌至3年新低，熱錢重新回流新興亞洲市場，不僅推升台幣，主要亞幣也都有不錯表現。

央行雖然緊盯匯市，也親自致電大型出口商要求分散拋匯，但是匯銀人士也觀察到，近期央行在匯市操作上已不再一味阻升，研判除了4至5月期間央行買匯力道已重，恐觸及美國財政部匯率操縱紅線，另一方面，美元疲軟、亞幣普遍升值，只要沒有出現明顯的單邊交易情況，央行多尊重市場供需，僅在尾盤稍微調節。

匯銀人士也分析，近期台幣升值走勢主要也反映市場對於美元後市看法保守，除外資、出口商拋匯，不少海外投資款匯回，也推升台幣走勢。而川普政府對等關稅暫緩期限將至，截至目前僅英國等少數國家與美國完成談判，市場上也有部分聲音認為，若對等關稅實施延期應是中性偏多訊號，這也將進一步支撐台幣升勢。

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