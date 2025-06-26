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名師解盤》容逸燊：關注美國7月關鍵兩大變數 市場觀望氣氛濃

2025/06/26 15:27

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

台股今天小幅上漲61點，成交量3800多億，沒有能夠站上4000億關卡，沒有能夠有效站上6月中高點，昨天輝達股東會表示，未來機器人和自動駕駛裝置的商業成長方向，美股距離歷史高點，只差一步之遙，輝達股價也創下154.3美元歷史新高，總市值再拿下全球第一。美光今盤後公布財報，營收年增37%、財測強勁，盤後大漲3.7%，印證資料中心投資將持續到明年。

台股在今天稍微高檔遇到震盪，台積電遇到今年1月高點1075元，暫時休息整理，權值股鴻海、廣達也在平盤上下震盪，所以接近25500點關卡，市場的氣氛轉趨保守，大型股也暫時進入休息整理，未來要注意7月4日美國大而美法案是不是會通過，共和黨內部仍有分歧，以及7月9日將是對等關稅到期，即使短線加增關稅，未來也可能再度延長，或是豁免，台股創新高後，台幣短線也走升，同樣和台灣未來要面臨的關稅談判有關係，今天早盤最為強勢的是機器人概念股，但是機器人及工具機面臨到台幣匯損問題，短線雖然因為輝達股東會而走高，但今天許多開高走低，留出上影線，4571鈞興一度漲停，但盤中打開尾盤沒有守住漲停，4576大銀微同樣早盤漲停，但收盤只剩下半根。

另外記憶體族群早上在美光財報激勵下，同樣開高，但尾盤南亞科收跌2%，華邦電盤中一度漲5%，收盤也剩下漲2.9%，股票位階不同，利多反應方式也不同，目前建議往相對低位階族群去做選股，包含網通、CPO以及儲能等，都是位階比較偏低的族群，目前接近高檔，建議持股水位可以保持5~6成，較有彈性操作空間，台積電接近前高，以及1100元壓力區，應該稍微謹慎看待。

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