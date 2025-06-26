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西班牙拒絕提高國防開支 川普威脅：等著付雙倍關稅

2025/06/26 11:40

西班牙拒絕提高國防開支，川普拿關稅威脅。（路透）西班牙拒絕提高國防開支，川普拿關稅威脅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北約峰會週三（25日）結束，32個成員國發表聯合宣言，承諾在2025年前將國防開支對國內生產總值佔比從當前2%提升至5%，但西班牙表明不會跟從。對於西班牙拒絕提高國防開支之舉，美國總統川普（Donald Trump）表示「非常糟糕」，並威脅將要求西班牙為一項貿易協議支付2倍的費用。

美國總統川普週三在北約年度峰會新聞發布會上稱，西班牙拒絕達到北約國防開支佔國內生產總值5%的目標的的決定「非常糟糕」，批評西班牙是唯一沒有付出的國家。

川普稱，西班牙想要不勞而獲，是不可能，指西班牙若想要搭便車，就必須在貿易上回報美國，並透露目前美國正在與西班牙就一項貿易協議進行談判，他將讓西班牙支付雙倍的關稅。

會上有記者向川普提問，稱西班牙作為歐盟一份子，理應在歐盟框架內跟美方貿易談判，而不是兩國單獨談判。對此，川普回應表示，他將會親自跟西班牙直接談判。

對於上述報導，西班牙政府尚未回應媒體置評請求。

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