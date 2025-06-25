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台積電海外子公司現增百億美元 應對外匯避險

2025/06/25 21:27

台積電海外子公司現增百億美元，用來降低外匯避險。（彭博）台積電海外子公司現增百億美元，用來降低外匯避險。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電海外子公司（TSMC Global Ltd. ）計劃發行價值100億美元的新股，用來加強其外匯套期保值業務，這是公司爲應對台幣波動而採取的最大規模舉措。

外媒tipranks報導，TSMC Global Ltd.這項策略舉措可望增強台積電的財務狀況並提升其營運能力，可能會影響其市場地位，並對其利害關係人產生重大影響。

台積電在一份聲明中表示，公司將發行股票以幫助抵禦外匯波動。這是自2024年以來的第三筆此類交易，也是迄今爲止規模最大的一筆，這些交易發生在新臺幣升值的時期。這些舉措使TSMC Global在管理匯率風險方面擁有了更大的資金靈活性。

在2024年6月5日，台積電就已通過為TSMC Global再投入高達50億美元資本的原則，同樣以降低外匯避險成本為目的。

新臺幣升值會損害出口商的利益，6月，台積電首席執行長魏哲家曾向股東表示，由於台幣升值，公司的營業利潤率下降了幾個百分點。

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