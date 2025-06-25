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華碩暴漲暴跌誰搞的？ 復華投信00929大喊冤枉

2025/06/25 19:46

大型台股ETF更換成分股，造成華碩股價暴漲又暴跌。（記者卓怡君攝）大型台股ETF更換成分股，造成華碩股價暴漲又暴跌。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕華碩（2357）昨日最後一盤異常巨量買單灌進，急拉6%直奔漲停板，今日華碩股價又大跌6.04%，外傳華碩股價劇烈波動是因復華台灣科技優息ETF（00929）將華碩納入新的成分股所致，引發投資人不滿，憤而向復華投信抗議，復華投信ETF team回覆投資人強調，市場交易情境眾多，應無法將華碩於6月24日之漲幅全歸因為00929之指數調整。

復華投信ETF team回覆投資人的說明如下：復華台灣科技優息（00929）依照追蹤指數編製規則，近期按規定進行每年6月的成份股調整，本ETF每逢交易，交易員當盡可能以均時、均價、均量交易，以避免造成價格波動劇烈或助漲助跌之情事發生，故市場上所傳之因00929造成個股漲幅劇烈云云，並非事實。

一、成份股漲跌幅為市場供需的結果，若市場站在買方者居多，則可能造成個股價格上揚。

二、市場上指數調整時，必時有波動，因指數調整而造成個股大漲或承壓的新聞亦不在少數。

三、觀察台股65檔原型ETF，共有34檔持有華碩（2357），不排除有其他競品亦有增持或因應調整之行為出現。

四、查6/24共有6檔持有華碩之台股ETF有申購（含4檔規模1,000億以上之被動ETF、1檔主動ETF），按申贖邏輯，若ETF有申購，經理單位應視基金水位，按規定對應買進指數成分股，故不排除前述ETF買進華碩時亦影響其股價。

五、另，昨亦有兩檔台股ETF競品雖未獲申購，但觀察其6/23至6/24持股股數變化，亦有明顯增持華碩之情形。

由於市場交易情境眾多，應無法將華碩於6/24之漲幅全歸因為00929之指數調整。雖蒙市場及投資人誤會，復華投信仍感謝投資人對此ETF的關心及指教，將會秉持初衷，善盡善良管理人之責任，繼續做出對ETF最妥適的決策。

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