名師解盤》林建良：以色列、美國與伊朗短暫一打 台股稍事休息重歸多頭

聯邦投信聯邦金鑽平衡基金經理人林建良。（業者提供）

聯邦投信聯邦金鑽平衡基金經理人 林建良

地緣政治風險升溫，以色列空襲伊朗核子設施，摧毀其濃縮鈾生產能力。兩國開始互相攻擊，以色列表示只要有必要就會持續攻擊，伊朗則威脅要封閉荷莫茲海峽，造成油價大漲與金融市場再次動盪，原先美國沒有明確是否會軍事介入，但之後啟動「午夜之槌行動」（Operation Midnight Hammer）攻擊伊朗核設施，似乎戰爭有擴大趨勢。所幸以色列與伊朗已同意初步停火協議，讓全球金融市場回到攻擊前的位置，關注重點將重回美國關稅政策上。

消費者對美國關稅貿易政策引發對經濟、勞動力市場和金融市場的衝擊擔憂，雖然過去三個月的通膨溫和，但在支出方面變得更為謹慎，導致美國6月消費者信心意外下降至93。而美國聯準會（Fed）連續維持利率不變，FedWatch最新顯示，最快於9月啟動降息，但Fed部分官員陸續發表鴿派言論、若通膨改善下有機會於7月就降息，加上美國總統川普持續要求降息以提振經濟，金融市場開始樂觀反應，呈現多頭上漲格局。

請繼續往下閱讀...

雖然國際局勢動盪與美國關稅政策風險，台灣經濟仍穩定成長，受惠人工智慧（AI）需求強勁，同時因應美國總統川普對等關稅的提前拉貨潮，五月外銷訂單金額為597.3億美元，創歷年同月新高，年增率18.5%，連四紅；前五月外銷訂單金額為2,638億美元，為歷年同期次高。預估上半年外銷訂單金額可達3,168至3,188億美元，年增率為15.3%至16%。由於提前備貨使下半年訂單提前至上半年，市場擔憂拉貨潮趨緩與庫存去化問題，若7月美國關稅政策明朗化、地緣政治風險降低下，有機會帶動新一波的成長力道。

台股今日（6月25日）呈現上行格局，由於以色列、伊朗勉強停火帶動油價崩跌，通膨壓力減輕，加上聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）並未排除7月降息的可能性，增強投資信心，加權指數終場上漲241.85點，收在22,430.61點，成交量3,865.22億元，雖然台股指數自4月低點大幅反彈，但融資金額仍維持在2,200億左右規模，市場資金並未大舉進場，反映投資人面對關稅、戰爭等不確定因素下態度處於謹慎。美股在以伊攻擊下短暫下跌後又回到多頭上漲趨勢，帶動台股維持多頭態勢，技術面重新站上所有均線上，操作上建議維持靈活操作策略，布局第二季營收與獲利均成長，基本面佳的產業為主，包括AI相關如半導體與散熱、PCB、內需、原物料等族群。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法