「現貨溢價」創4年來最高 ! 銅面臨歷史性「大軋空」

銅價正經歷歷史性的現貨溢價，史上最大「軋空潮」之一正在上演。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於交易商對庫存快速下降、美國潛在關稅以及冶煉廠定價危機做出反應，銅價正經歷歷史性的現貨溢價。據報導，週一現貨銅較3個月期貨溢價345美元/噸，為 2021年創紀錄飆升以來的最高水平，預示著現貨溢價大幅上漲。

根據LME最新交易數據顯示，本週一主要短期價差的波動，並未顯示有單一交易者操控行情。這意味著，這波軋空壓力更可能是市場全面性。

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外媒指出，當近月合約的價格高於長期合約的價格時，就會出現現貨溢價，這表示供應正在收緊。專家指出，這種情況反映出典型的軋空行情，即空頭在現貨緊缺的情況下被迫高價回補部位。

數據顯示，截至6月23日，銅註冊庫存降至9萬5875公噸，較今年初大幅減少約80%，創下近2年新低。這一數字僅相當於全球1天的銅消耗量，市場出現嚴重供需失衡。

分析師指出，銅的現貨價創2021年以來最高，顯示買家急於搶購實體銅，這種壓力不僅限於近期合約，目前現貨溢價已持續至2026年6月，顯示供應緊縮壓力持久而深遠。

根據LME規定，當單一實體同時持有超過50%現貨與倉庫庫存時，必須將現貨部位以「今天買，明天賣（Tom/next）」的方式，在小幅溢價下回貸市場，初始溢價為0.5%。

分析師指出，以週一價格計算，Tom/next溢價應被限制在每噸49.725美元，但當日該價差一度飆至69美元，顯示相關限制尚未啟動，反映市場整體買盤強勁，逆價壓力有可能進一步擴大。

週一倫敦時間下午5:50，三個月銅期貨上漲0.3%，收在每噸9667.50美元。除鎳外，所有其他金屬均上漲。

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