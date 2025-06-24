現有數據太多垃圾 馬斯克擬重新訓練Grok 學界痛批：刻意扭曲歷史

馬斯克擬重新訓練Grok之舉，引發學界反彈。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）因不滿目前訓練旗下聊天機器人Grok的資料有「太多垃圾」，日前宣布要讓Grok自行重寫人類知識庫，再用這套資料來重新訓練Grok。消息一出，引發學界強烈反彈，痛批馬斯克刻意扭曲歷史。

綜合媒體報導，馬斯克日前在社交平台X發文指出，目前Grok的訓練資料存在「太多垃圾」，所以xAI正計畫使用Grok 3.5模型重建完整人類知識體系，刪除錯誤信息並補足遺漏內容，然後用這個版本重新訓練Grok模型，讓其避免再從垃圾資料中學習。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，馬斯克還公開請求網友向他提供「具爭議性的事實」，以作為新版Grok的訓練樣本。

馬斯克上述發文一出，引發學界強烈反彈。紐約大學心理學和神經科學榮譽教授馬庫斯（Gary Marcus）在馬斯克發文底下留言，稱馬斯克之舉根本像是小說《1984》情節，評批馬斯克沒辦法讓Grok與自己的個人觀點同步，就乾脆重寫整個歷史來符合自己所想的。

義大利米蘭大學邏輯和科學哲學教授比安奇（Bernardino Sassoli de'​ Bianchi）也在LinkedIn發文批評馬斯克，稱「用意識形態來修改AI訓練資料，在所有層面上都是錯誤！」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法