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賓大教授：伊朗不採取重大報復行動 標普500很快將創新高

-0001/11/30 00:00

賓州大學華頓商學院教授西格爾（Jeremy Siegel）。（彭博資料照）賓州大學華頓商學院教授西格爾（Jeremy Siegel）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕上週末，美國對伊朗核設施的襲擊，引發市場新的騷動，不過，賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania）金融學教授西格爾（Jeremy Siegel）認為，事態發展最終可能對古是有利，標普500指數有望創新高。

西格爾週一（23日）告訴《CNBC》，在他看來，市場短期內可能會繼續小幅走高，標普500指數在未來幾週內肯定有可能創下歷史新高。西格爾補充，自己的論點主要取決於伊朗不對美國採取報復行動。

在美國襲擊伊朗核設施後，伊朗已誓言回應，並表明將保留「所有選項」，川普也明確表示，如果伊朗選擇進一步升級衝突，他不反對進一步使用軍事力量。

週一（23日）伊朗向美國在卡達和伊拉克的基地發射飛彈，美方表示，伊朗發射的大部份飛彈都被攔截，川普則隨後宣佈，以色列和伊朗已達成協議，同意在24小時內分階段停火。

西格爾將這次襲擊描述為「成功壓制伊朗」，並指出，這最終對於股市將會是利多，因為這可能導致相關國家更快達成解決方案。如果衝突不再持續，伊朗局勢不再進一步升級，相信美國主要股指有望創下新高，而他也認為這是最有可能出現的情況。

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