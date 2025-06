賓大教授：伊朗不採取重大報復行動 標普500很快將創新高

賓州大學華頓商學院教授西格爾(Jeremy Siegel)。(彭博資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕上週末,美國對伊朗核設施的襲擊,引發市場新的騷動,不過,賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)認為,事態發展最終可能對古是有利,標普500指數有望創新高。

西格爾週一(23日)告訴《CNBC》,在他看來,市場短期內可能會繼續小幅走高,標普500指數在未來幾週內肯定有可能創下歷史新高。西格爾補充,自己的論點主要取決於伊朗不對美國採取報復行動。

在美國襲擊伊朗核設施後,伊朗已誓言回應,並表明將保留「所有選項」,川普也明確表示,如果伊朗選擇進一步升級衝突,他不反對進一步使用軍事力量。

週一(23日)伊朗向美國在卡達和伊拉克的基地發射飛彈,美方表示,伊朗發射的大部份飛彈都被攔截,川普則隨後宣佈,以色列和伊朗已達成協議,同意在24小時內分階段停火。

西格爾將這次襲擊描述為「成功壓制伊朗」,並指出,這最終對於股市將會是利多,因為這可能導致相關國家更快達成解決方案。如果衝突不再持續,伊朗局勢不再進一步升級,相信美國主要股指有望創下新高,而他也認為這是最有可能出現的情況。

