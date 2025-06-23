2025年「TWSIA台灣永續投資獎」玉山金控共獲3項大獎

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）、秘書長周麗芳（左）頒發「機構影響力類金控組—典範」獎座，由玉山銀行凃健峰協理（中）代表受獎。（玉山金控提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣永續能源研究基金會主辦2025年「TWSIA台灣永續投資獎」於6月20日舉行頒獎典禮，其中，玉山金控榮獲「機構影響力類金控組-典範」、「個案影響力類-永續債券-金級」及「個案影響力類-股東行動-銀級」等三項大獎，肯定玉山長期深耕永續發展的具體成果。

台灣永續投資獎「機構影響力」類別表彰具永續投資願景與策略、透明揭露、並具影響力及效益之機構法人，此獎項玉山獲得「典範」最高榮譽獎肯定，展現長期永續價值與社會影響力。

請繼續往下閱讀...

2024年，玉山擔任永續金融先行者聯盟第二屆輪值主席，結合公私部門力量推動淨零轉型，並連續四年舉辦ESG永續倡議行動，累計近400家國內外企業醫院參與，聯手21家永續顧問共同建置永續轉型平台，協助顧客實踐轉型行動，發揮投融資影響力。

此外，玉山金控黃男州董事長連續三年率領團隊以台灣金融業身分參與聯合國氣候峰會（COP），並受邀於世界氣候峰會（WCS）發表演說，與各國分享玉山攜手跨域跨界合作，共同推動台灣氣候金融的成功經驗。

玉山金表示，在「個案影響力類」類別，玉山則獲得「永續債券」金級獎、「股東行動」銀級獎肯定。玉山強調，持續將資金投入對環境及社會友善的計畫中，永續發展債券累計發行規模為本國銀行市場第一，2024年更首創將資金運用範疇擴展至生物多樣性保護及農林資源復育，支持生態系統恢復、瀕危物種保護及永續農業項目。

此外，玉山也積極投入股東行動，藉由多元夥伴關係與溝通管道，槓桿機構投資人影響力，針對國際永續趨勢、淨零目標與生物多樣性等議題進行交流，與企業共創永續經營新里程。

矢志成為亞洲特色標竿銀行，以永續金融領航者為目標，玉山持續接軌國際標準，朝2050淨零排放目標努力。展望未來，將堅守初心，運用創新力結合金融專長，將挑戰轉化為永續動能並發揮影響力，打造永續共好的堅韌臺灣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法