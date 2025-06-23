超越台積電？傳三星2奈米最快明年首季在美率先量產

一份新報告指出，三星可望比台積電更早在美國推出2奈米製程，預計在明年首季，增強在美國晶片市場的影響力。（本報合成資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一份新報告指出，三星可望比台積電更早在美國推出2奈米製程，增強在美國晶片市場的影響力。

根據ZDNet Korea報導，三星計劃在美國推出首個「國產」2奈米製程，以加強競爭力，公司已經開始為在泰勒工廠的生產線做準備。值得注意的是，美國2奈米製程生產目前尚處於規劃階段，但考慮到大型科技公司對從美國採購晶片表現出濃厚興趣，三星對此舉持樂觀態度。

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據稱，三星最快可能在明年1月或2月，啟動2奈米製程量產，因為該公司目前正將研發資源轉向泰勒工廠。三星在美國的業務不如台積電成功，但三星似乎決心取得突破，儘管泰勒工廠能否達到晶片生產階段仍存在不確定性。

三星最初計劃在美國生產4奈米製程，在獲得《晶片法案》的資助後，三星加大投資，但儘管投入巨資，卻始終未能實現量產。現在，隨著工廠生產SF2的計劃修改，三星能否實現目標引起注意，因為它需要轉移業界對台積電亞利桑那工廠的焦點，以獲得關注，而做到這一點的方法之一就是率先在美國推出性能強大的2奈米製程。

SF2是三星電子代工部門的最新技術，採用第三代GAA製程。就SF2而言，據稱三星正快速推進，良率已達到40%。與台積電2奈米製程良率60%相比，三星仍具有競爭力，但更大的問題是，三星能否實現足以進行量產的高良率。

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