以伊戰火升溫！新台幣重貶2.05角 收29.734元

新台幣重貶2.05角，收29.734元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國在週末對伊朗發動軍事攻擊，激化中東緊張情勢，週一國際原油價格走高，美元指數強彈重返99大關，市場避險情緒升溫，新興亞洲市場股匯齊挫。其中台股重挫逾300點，新台幣兌美元重貶2.05角，收在當日最低29.734元，呈現股匯雙殺局面。

台股週一大跌313.72點，收在21732.02點，三大法人合計賣超134.57億元。其中，外資賣超152.05億元。

請繼續往下閱讀...

匯銀人士指出，以伊戰事推升市場避險情緒，避險資金湧入美元，新台幣匯價一早就遭遇外資賣股匯出壓力，加上進口商擔心後續油價、美元同步大漲，開始進場買匯，午後新台幣匯價貶勢加劇，收盤創下逾1週新低，成交量也略微放大至17.7億美元。

匯銀人士說，市場還在陸續消化上週超級央行週訊息，美國介入以伊衝突，令中東局勢更加詭譎，也中斷了先前全球股市的反彈行情。

雖然台幣今日重貶逾2角，稍可紓解出口商來自於台幣升值壓力，但4月以來的台幣升值趨勢尚未扭轉，預期台幣走勢在諸多不確定因素下，將趨於震盪。

目前投資人正密切關注伊朗可能採取的報復行動，包括可能鎖定該地區的美國人員，或關閉荷姆茲海峽（the Strait of Hormuz），此舉將嚴重打亂全球石油運輸，令人擔憂的是，亞洲主要經濟體都是能源進口國。

另外，川普對等關稅暫緩期限也逼近，市場關注美國與各國關稅談判進展，以及美國本週將發布5月的PCE數據。

今日主要亞幣全面走貶，其中，以日圓貶勢最重，根據央行統計，日圓狂瀉1.3%、韓元大貶0.89%、台幣重挫0.69%、新幣貶0.41%、人民幣貶0.02%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法