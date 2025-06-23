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以AI領航國際！14科技企業參展馬來西亞 逾70家買主現場媒合

2025/06/23 18:58

台北市產業發展局率領14家優質台北企業參加「2025年馬來西亞臺灣形象展」。（台北市產業發展局提供）台北市產業發展局率領14家優質台北企業參加「2025年馬來西亞臺灣形象展」。（台北市產業發展局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕用智慧科技點亮世界！台北市產業發展局從今（23）日起到6月26日，率領14家優質台北企業參加「2025年馬來西亞臺灣形象展」（Taiwan Expo 2025 in Malaysia），並設置「智慧台北主題館」（Taipei Pavilion），以「AI領航，智慧台北」為主軸，鏈結馬來西亞高附加價值產業鏈需求，展現台北市智慧解決方案及產業競爭力。

今天展期為首日，智慧台北主題館舉行開幕媒體發表會，邀請駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處章遠智組長、馬來西亞電腦及多媒體工業協會（PIKOM）主席劉潤傑（Mr. Alex Liew）及執行長翁建耀（Mr. Ong Kian Yew）等貴賓出席，現場安排專人導覽，介紹展品亮點與台北市優勢商貿環境。

台北市產發局指出，近年馬來西亞政府加速推動「2030年新工業大藍圖（NIMP 2030）」及「國家半導體產業戰略（NSS）」計畫，要將馬國打造成「東南亞最大數據中心」，因此相關產業界對智慧自動化升級、ESG永續發展、AI及大數據應用的需求大為增加。

台北市產發局表示，依據我國經濟部國際貿易署統計資料顯示，2024年台馬雙邊貿易總額計345.57億美元，為我國第7大貿易夥伴，我國及馬來西亞皆以積體電路為主要相互進出口項目，顯現兩國皆視電子與電機產業為重點發展領域，雙邊產業合作機會密切，將透過外貿協會安排超過70家國際買主與臺北企業進行一對一商機洽談，展覽期間也規劃各參展企業登台介紹公司與亮點產品，全面展現城市品牌與企業實力。

台北市產發局也表示，本次參展企業由專家學者共同遴選，參展企業名單包含，生訊科技、智得電能、蘊域科技、華新醫材、自由系統、佑華科技、和亞智慧、展嘉科技、台灣先盟、城智科技、飛幕科技、映寰科技、瑞元資訊、達多科技等14家企業，展品涵蓋智慧醫療、智慧工廠及智慧生活三大領域，完整呈現北市智慧產業能量。

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