5月失業率降至3.3％ 創25年同月新低

主計總處公布5月失業率3.3％，較4月下降0.02個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布5月失業率3.3％、續創25年同月最低，較4月下降0.02個百分點；經季節調整後，5月失業率為3.34％、較上月下降0.02個百分點。主計總處表示，目前勞動市場穩定，對等關稅影響不明顯，但6至8月適逢畢業季，預料失業率將上升。

根據調查，5月就業人數1161.1萬人，月增6千人、年增3.1萬人；1至5月就業人數平均1161.2萬人、年增3.2萬人。5月失業人數則為39.6萬人、月減3千人，其中初對原有工作不滿意而失業者減少2千人。

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按年齡層觀察，5月15至19歲失業率8.94％、20至24歲11.4％，多為初次尋職，處職場調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲失業率為5.56％，30至34歲為3.45％。

至於勞動力低度運用指標，5月4週失業人數為40.2萬人、月減2千人；工時不足就業人數為11.4萬人、月減2千人；潛在勞動力人數為12.9萬人、月增2千人。

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