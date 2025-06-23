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畢業季求職詐騙蠢動 Gogolook：15％ Z世代受害

2025/06/23 16:27

隨著畢業季展開，求職詐騙也趁機升溫，Gogolook調查，有15%的Z世代求職時受害。（Gogolook提供）隨著畢業季展開，求職詐騙也趁機升溫，Gogolook調查，有15%的Z世代求職時受害。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕隨著畢業季展開，求職詐騙也趁機升溫。Gogolook（6902）旗下防詐App Whoscall聯手AI人力平台Yourator與面試趣，公布針對Z世代的求職詐騙調查，結果顯示，有15%的Z世代曾遭遇詐騙，甚至出現單筆損失高達50萬元的案例，凸顯年輕族群在數位環境下求職風險日益升高。

調查指出，Z世代重視福利與團隊氛圍，對「文化契合度」與「成長性」的期待高於其他年齡層。詐騙集團也順勢包裝假職缺，利用「彈性工作」、「快速升遷」等話術誘導應徵者加入LINE群組，或要求提供證件、點擊可疑連結，進而進行個資盜用與詐財行為。調查中高達50%受訪者曾被陌生社群聯絡，25%曾被要求提供個資，另有20%被引導下載不明App或連結。

在實際損害方面，最多人遭遇個資外洩（35%），其次是金錢損失（16%）與帳戶盜用（11%），甚至有2%曾因此被帶往海外工作，與人口販運交織風險令人憂心。更值得注意的是，即便曾遭詐騙，仍有22%受訪者坦言未建立足夠戒心，未遭遇者則更謹慎，顯示防詐觀念仍需從源頭培養。

Whoscall建議民眾多加利用「一鍵查」功能查驗連結或截圖，提高行動查證意識。調查也發現，有93%的受訪者支持在求學階段導入防詐教育。Whoscall近年已與教育單位合作推動教材更新，讓學生從小建立辨識能力。學界也同時呼籲，Z世代雖為數位原生族群，但警覺性仍有提升空間，應善用防詐工具與教育並行，降低年輕族群求職風險。

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