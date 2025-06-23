創櫃板變「冷凍櫃」？ 櫃買董座簡立忠：協助向專業投資機構募資

今日立法院財政委員會視察櫃買中心與期交所。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買專注扶持中小微與新創企業，今日立法院財政委員會視察櫃買中心與期交所，立委質疑，創櫃板公司是否淪為「冷凍櫃」，無法達到募資功能。對此櫃買中心董事長簡立忠表示，創櫃板不是公發公司、是輔導其向專業投資機構募資，並將加強興櫃、上櫃公司的公司治理與資訊揭露。

櫃買中心總經理陳麗卿說明，櫃買主要是扶植中小企業，建立上櫃、興櫃、創櫃板三大多層次市場，至今已協助逾2600家企業進入資本市場，被世界銀行譽為「扶植中小企業最佳的交易所」。

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簡立忠也說，市場上許多孵化器或創新中心，強化產業發展與技術，櫃買的創櫃板則從財務架構等方面著手輔導公司，媒合會計師事務所輔導後讓公司進入創櫃板，而後連結券商、經濟部中企署、國發會等單位，增加公司的曝光以吸引專業投資人。

立委也疑問部分上櫃公司會有下市狀況，簡立忠說明，上櫃公司可能會出現經營不順或財務弱化狀況，除會計師會出具保留意見外，櫃買也會要求強化資訊揭露，保障消費者權益；也攜優質上櫃公司赴海外對投資機構舉辦法說會，櫃買的生技聚落、半導體供應鏈強，會持續加強海外引資。

櫃買的另一核心則是債券市場，整體債券市場的餘額逐年成長，發行超過2800檔債券，流通餘額達17兆元，債券ETF的檔數、規模也居亞太第一；在永續債部分，發行金額連續4年破千億元，且國內永續債市場在企業、地方政府的參與下，成長優於國際。

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