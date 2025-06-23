伊朗襲擊 彭博：暴露亞洲3大隱憂

隨著以伊衝突擴大，亞洲市場正面臨伊朗與中國的聯繫、伊朗燃料出口與伊朗對主要航線影響等3大隱憂。（法新社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據Kpler SAS數據，亞洲購買的原油占中東生產總量的5分之4以上，其中90%通過荷姆茲海峽，彭博報導，亞洲各地的石油買家和貿易商都在屏息以待，關注伊朗衝突的升級，隨著衝突擴大，亞洲市場正面臨伊朗與中國的聯繫、伊朗燃料出口與伊朗對主要航線影響等3大隱憂。

伊朗與中國的聯繫

彭博表示，Kpler數據顯示，中國是世界上最大的煉油國，其約14%的原油來自伊朗，實際流量可能更高，為了規避美國的制裁，一些來自伊斯蘭共和國的進口被掩蓋為來自馬來西亞、阿拉伯聯合大公國和阿曼的貨物。

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雖然中國的大型國有加工商試圖避免違反禁令，但中國整體上並不承認美國的單邊制裁，而這些貼現的資金流對於壓力重重的私營煉油行業至關重要。

人們越來越擔心這些貨物可能會中斷，這提振了對印度洋一側裝載的原油的需求，包括阿布達比的莫爾班原油和阿曼原油。其他可能從伊朗出口受到任何威脅中受益的原油品種包括從遠東港口科茲米諾（Kozmino）裝貨的俄羅斯ESPO，以及安哥拉品種。

伊朗的燃料出口

伊朗不僅運輸原油，還是1個相當大的燃料油出口國，主要銷售用於航運或作為煉油廠原料的高硫品種。

大部分供應最終進入了船舶加油中心，包括阿聯的富查伊拉、新加坡和馬來西亞。可以替代原油的所謂直餾燃料油通常出口到中國相對簡單、利潤低的加工商。

此外，伊朗還擁有大量天然氣，與卡達共用世界上最大的儲量之一，雖然伊斯蘭共和國在國內使用大部分天然氣，但它在國際上銷售包括液化石油氣和凝析油在內的副產品。

中國龐大的塑膠行業近4分之1的液化石油氣進口依賴伊朗，這些液化石油氣可用於烹飪和取暖，也可以加工成石化產品，用作塑料構件。今年早些時候，美國是中國最大的供應國，但美國的貿易流量因貿易衝突而崩潰，這種關係才進一步加強。

Vortexa美洲市場分析主管哈特克（Samantha Hartke）表示，如果伊朗的液化石油氣材料完全停止供應，甚至將中國的平均進口量減半，中國幾乎沒有其他選擇。

伊朗對主要航線的影響

報導指出，亞洲絕大多數進口貨物都來自荷姆茲海峽，使這條水道成為石油商的重點。雖然伊朗可能選擇不封鎖管道，但它也能夠利用葉門胡塞武裝等代理人威脅穿越紅海的航行安全，紅海是亞洲和歐洲之間最短的路線，全球約9%的海上貿易通常經過曼德港，即每年價值超過2兆美元的貨物。

這可能會影響亞洲從俄羅斯的供應，由於2022年入侵烏克蘭，俄羅斯越來越被美國和歐洲傳統買家迴避，俄羅斯已轉向東方市場。運載這些大量貨物（從旗艦烏拉爾原油到石腦油）的船隻必須決定是繼續冒險走紅海航線，還是繞過南非，面臨數週的延誤。

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