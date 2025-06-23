川普威脅Fed獨立性 德、義擬從美運回7.2兆黃金儲備

德國及義大利面臨國內要求將存放在紐約的黃金儲備運回本土的呼聲。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於川普不斷攻擊聯準會（Fed）及地緣政治動盪，德國和義大利面臨國內要求將黃金儲備移回本土的呼聲。根據《金融時報》估算，德義2國存放在美國的黃金市值超過2450億美元（約台幣7.27兆）。

《金融時報》報導，根據世界黃金協會的數據，德國與義大利分別持有3352噸和2452噸黃金儲備，黃金儲備排名全球第二、第三。2國高度依賴位於曼哈頓的紐約聯邦準備銀行做為黃金保管機構，各有超過3分之1的黃金儲備都存放於美國，總市值超過2450億美元。

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報導指出，德國及義大利將大量黃金儲備存放在紐約，除了歷史因素外，也因為紐約是全球最重要的黃金交易中心之一。

然而，川普難以預測的行事風格及全球地緣政治動盪，正在歐洲部分地區引發一場關於黃金儲備安全的公共辯論。德國「巴伐利亞基督教社會聯盟」（基社盟）前保守派議員Peter Gauweiler 強調，德國聯邦銀行（Bundesbank）在保衛國家黃金儲備這個問題上，絕不可便宜行事。他質問，隨著地緣政治風險令世界動盪不安，過去10年將黃金存放在國外的做法是否安全可靠？答案不辯自明。

歐洲納稅人協會也已致函德國與義大利的財政部與央行，敦促2國重新評估對Fed擔任黃金保管機構的依賴。該協會主席耶格（Michael Jäger）表示，「我們非常擔憂川普干預Fed獨立性的可能性。我們的建議是，應將德國與義大利的黃金運回國，以確保歐洲央行在任何時間點都能完全掌控這些資產」。

川普近日再次提出開除Fed主席鮑爾的可能性，痛批他不願配合降息，使美國每年浪費許多開支。6月20日更透過自家社群平台Truth Social指出，「我不知道為何Fed不願推翻鮑爾的決策，或許，我該重新考慮是否開除他？但不管如何，他的任期也快要結束了」。

鑒於Fed獨立性受到威脅，對美債及美元造成壓力，促使資金加速逃離美國資產。根據本週對 70 多家全球央行的調查也顯示，由於擔心危機發生時無法取得黃金，更多央行正在考慮將黃金儲存在國內。

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