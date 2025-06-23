新光金員工已收到聘書 魏寶生：沒有總辭 合併進行中

新光人壽副董事長洪士琪（左起）、新光金控暨新光人壽董事長魏寶生、新光金控前董事長陳淮舟共同在股東會紀念品帆布袋上簽名。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新光金控今召開最後一次股東常會，7月24日將與台新金控進行合併。今日會後，新光金和子公司董總進行大合照，現場並發送前董事長陳淮舟、董事長魏寶生以及新光人壽副董事長洪士琪簽名的股東會紀念品帆布袋。魏寶生透露，金控員工已收到聘書，合併一事將陸續進行。

洪士琪致詞時表示，兩年前改革派取得多數董事席次時，他在同一個地方，以承先啟後、任重道遠作為開始；今天他要用堅持初心、日新又新共8個字，作為這一階段的結尾和下一階段的期許。

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洪士琪提到，有兩位特別要感謝的人，一是新光金前董事長陳淮舟，在兩年前改革派取得經營權的時候，承受極大壓力扛下新光金董事長一職。洪士琪說，陳淮舟待人處事謙和，一步一步用謙和方式推進新光金控，也用謙和方式凝聚新光金所有員工的向心力。

洪士琪也要感謝新光金暨新光人壽董事長魏寶生，他說，魏寶生在過去這段時日裡帶領員工向前邁進，所有人都可以深深體會到，他將畢生經驗和精力分享給大家，帶領大家往前邁進。

洪士琪說，他今天非常高興，7月24日是新光金控正式踏上下一階段的開始，他相信在台新新光金所有的團隊成員努力下，一定會秉持所有人的初心，一步步向前、一步步努力，為股東、保戶、客戶以及社會大眾盡最大的努力。

魏寶生致詞時也感謝洪士琪兩年前邀請他加入經營團隊，他說，在場的子公司董總，除了他以外，都是本來和新光金有淵源的，所以他來這裡，感到非常溫馨。

魏寶生感謝洪士琪的邀請、前董事長陳淮舟的帶領以及子公司董總的支持，但他強調，當時沒說要合併、沒說要下市，後來才講的。

他也提到，上週新壽3位員工還前往去香港和倫敦進行海外債募資事宜，結果非常成功，投資人結構都是大的投資機構。魏寶生說，這次募資讓員工有機會可以走到海外，見到那麼大的投資機構跟他們面對面洽談，這個其實就是新光金的價值，雖然不是第一個發海外債的，但他認為新光金最有價值。

他也篤定地說，合併後一定會更好，因為資源更多。他提到，新光金太集中在壽險，所以相對波動風險大，合併後有助擴大銀行和壽險的協同效益，加上政府的支持。他也感謝主管機關能夠考量整個產業的發展，給予新壽暫行寬容的措施，相信在CSM堆疊之下，2026年一定會更好。

魏寶生提到，財務面上，合併後有合併後的會計，雖然還沒到明年接軌，但現在就要算公允價值，比一般沒有合併案的壽險公司更早了解公司本身的價值所在，反而是好的機會。包括724合併後的就要去算，暫行措施也要算，在2026年接軌到來前已經胸有成竹。

合併對新光金很大的意義之一，業務上肯定未來有很多的跨售，新光銀行是最會賣CSM的，也只賣新壽的保單；未來合併後，可以教台新銀行賣更多新壽的CSM保單，透過CSM的堆疊，以後會更穩定。

新光金控今召開最後一次股東常會，會後金控和子公司董事長合影。圖由左至右為新光金保代董事長黃明正、新光銀行董事長賴進淵、新光金創投董事長陳恩光、新光金控副董事長吳東明、新光金控暨新光人壽董事長魏寶生、新光金控前董事長陳淮舟、新光人壽副董事長洪士琪、元富證券董事長陳俊宏、新光投信董事長劉坤錫。（記者吳欣恬攝）

他也談到，保險業的會計本來就很複雜，主管機關慢慢除了一般的標準會計制度，也重視保險的監理，樂見主管機關專業的將兩個做區分，對整個保險業發展都是好的。

魏寶生強調，保險業發展好，代表這個國家的經濟會好，這是鐵律。他進一步分析，保險業好的時候，不管是會深化資本市場，也會創造很多投資，他也提到，金管會正在推動的亞洲資產管理中心，希望未來有好的商品讓壽險業來投資。

他透露，724新光金和台新金金控合併，再來依序為投信、壽險、證券、銀行，金控已經開始，員工已經拿到新的聘書，某種程度已在移轉，某種程度已在移轉，強調沒有總辭，合併已經在進行中。

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