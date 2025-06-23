中東戰火推升美元！新台幣重貶逾1角 貶破29.6元

新台幣重貶逾1角，貶破29.6元（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國週末對伊朗三處核設施進行軍事打擊行動，伊朗揚言將報復，中東戰火升溫，國際油價飆漲、避險資金湧入美元，也衝擊台北股匯市表現。週一台股大跌逾400點、失守22000點，新台幣兌美元匯率重貶逾1角、跌破29.6元價位，中午暫時收在29.665元、貶值1.36角，台北外匯經紀公司成交量7.62億美元。

以伊戰事推升市場避險情緒，美元指數今早在亞洲電子盤期間再度站上99大關，亞幣全面承壓，其中，日圓兌美元匯率最低來到146.76，創逾2個月新低；韓元也重挫逾0.6%。

請繼續往下閱讀...

新台幣匯價一早以29.57元、貶值4.1分開出，隨即貶破29.6元價位，隨台股跌幅擴大，外資熱錢匯出，最低下探至29.676元、重貶1.47角，來到一週新低。

匯銀人士指出，在市場陸續消化上週超級央行周後，美國介入以伊衝突，使中東局勢進入更加複雜階段，市場避險情緒升溫短期將對美元帶來支撐，也中斷全球股市反彈走勢，台幣短期走勢偏向震盪。

目前市場緊盯伊朗是否兌現議會決策關閉荷姆茲海峽。另外，川普對等關稅暫緩期限也逼近，市場也關注美國與各國關稅談判進展，以及美國本週將發布5月的PCE數據。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法