焦點股》楠梓電：AI訂單能見度直達Q4 股價急拉漲停

楠梓電董事長徐漢忠。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠楠梓電（2316）近年進行轉型，發展多元應用，並加速卡位高階產品應用，集中高階HDI板，鎖定AI（人工智慧）相關高速運算、工業應用等，AI加速卡相關高速運算（HPC）應用產品比重提高，楠梓電今年加倍資本支出投資AI，目前AI訂單能見度已達第4季，今年營收年增率目標兩位數不變。

楠梓電今日股價開低後，在10點左右出現買盤進場，以90度仰角急拉，短短20分鐘從平盤直奔漲停，再創波段新高，截至11:41分左右，楠梓電股價高掛漲停板，漲停價54.3元，排隊委買張數逾7600張。

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楠梓電持續發展AI與HPC，公司期待今年AI與HPC營收比重可拉高到18-19%，加上優化生產與產品結構，期待毛利率可進一步回升，今年資本支出約4億元至6億元，較去年倍數成長，隨著第4季新設備到位，產能將再擴大。

楠梓電上週公告出售子公司滬士電股票，預計處分120萬股以內股票，截至目前累計實際交易數量為325萬股，估計處分利益新台幣3億8180.4萬元（實際數字以會計師查核數字為主）。

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