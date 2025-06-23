熱爆了！勞動部辦高溫熱危害觀摩會 新版預防指引最高罰鍰30萬元

為協助戶外工作的勞工避免熱危害的威脅，勞動部職安署今（23）日舉辦高溫熱危害觀摩會，圖中為部長洪申翰（勞動部提工）

〔記者李靚慧／台北報導〕夏季逐漸逼近，氣溫卻已不斷飆高，為了協助戶外工作的勞工避免熱危害的威脅，勞動部職安署今（23）日舉辦高溫熱危害觀摩會，部長洪申翰指出，勞動部已針對氣候的高溫熱危害發布最新版的預防指引，明訂熱危害達第四等級應設置遮陽、降溫設備、休息場所，違反將處3至30萬元罰鍰。

勞動部今日與高公局合作，選定國3增設金城交流道工程，舉辦「高氣溫作業熱危害預防示範觀摩會」，高工局長趙興華指出，該工地範圍遼闊，以今日上午10點為例，氣溫是33度，但體感溫度卻高達39度，工地現場提供施工團隊灑水或遮陽設施均不可少，不但不能有任何工安疏失，更要注重勞工的健康。

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勞動部長洪申翰指出，氣候變遷日漸嚴峻，針對氣候高溫的問題，已經成為戶外勞工、戶外工作者非常大的風險威脅，且為些程度不斷的上升，統計數據顯示，因熱急症就醫的人次，每年約在2500人上下，但去年急遽飆升至1萬4000人左右，顯示高溫的熱危害，其實真的已經造成很多人，對勞工的威脅不可輕忽。

勞動部為高溫熱危害預防擬定的４大策略，最重要的是「強化法制、加重防災責任」，明訂熱危害達第四等級應設置遮陽、降溫設備、休息場所，違反處3至30萬元罰鍰。並在每年6至9月啟動專案檢查，督促高風險業者做好防護措施。其他還包括更新指引落實熱危害預防、部會合作擴大防護資源、公私協力提升改善率及監督檢查效能。

針對勞動部訂定的第三版「高氣溫作業熱危害預防指引」，共有6大修正重點，第1是「擴大適用對象」，涵蓋勞工、自營作業者、派遣勞工；其次，「明定熱危害第四級必要措施」，要求雇主必須設置遮陽、降溫設備，提供休息場所及飲用水。

第３，更新「高氣溫作業防護資訊網」，連結氣象署即時資訊以中央氣象署當地溫濕度，評估熱危害風險等級，在手機上即可即時查詢熱危害風險等級及對應措施。

第４、對於「外送員、舉牌工」等工作型態，該指引也增訂具變動性、臨時性的戶外作業防護，提供隨身攜帶充足飲用水、使用濕毛巾等個人防護用品、善用對外開放的機關或店家休息等建議。

第５，針對「高空電維修、道路施工、景觀路樹修剪」等工作型態，提出強化特殊作業樣態之降溫及休息；指引第6大重點，為「提供具體採行措施圖示及說明」。

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