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Wolfspeed破產重組 瑞薩電子認列506億元損失

2025/06/23 12:32

瑞薩電子宣布與Wolfspeed簽署重組支援協議，並預估公司可能將因此在今年度上半年認列約2500億日圓損失。（示意圖，彭博）瑞薩電子宣布與Wolfspeed簽署重組支援協議，並預估公司可能將因此在今年度上半年認列約2500億日圓損失。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本半導體大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）今（23日）稍早宣布，已與美國碳化矽（SiC）晶圓龍頭「Wolfspeed」簽署重組支持協議，並預估公司可能將因此在今年度上半年（2025年1-6月）認列約2500億日圓（約新台幣506億元）損失。

綜合媒體報導，Wolfspeed因債務負荷，準備在近期聲請破產。瑞薩電子今稍早發布聲明，宣布已與Wolfspeed簽署重組支持協議，以應對Wolfspeed持續的財務困境。

瑞薩電子聲明指出，2023年7月瑞薩電子與Wolfspeed簽訂了碳化矽晶圓供應協議，並透過瑞薩電子在美國的全資子公司向Wolfspeed提供了20億美元（約新台幣593.65億元）訂金，之後在2024年10月雙方公司修改了協議，將訂金金額增加至20.62億美元（約新台幣612.05億元）。

隨後，Wolfspeed就經歷了財務挑戰。在此期間，瑞薩電子一直與Wolfspeed進行討論，並於6月23日與Wolfspeed及其主要債權人達成重組支持協議。

根據協議內容，瑞薩同意將上述20.62億美元訂金轉換成Wolfspeed的可轉換公司債、普通股以及新股預約權，但也預估公司可能將因此在今年度上半年認列約2500億日圓的損失。

但瑞薩電子也補充表示，上述損失金額是基於現階段所掌握的情報進行試算所得出的預估值，之後可能會因為各種因素、導致損失金額增加或是減少。

截至台北時間23日中午12點，瑞薩股價暫報1972日圓，漲幅2.07%。

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