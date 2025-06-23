12強紀念銀幣每枚1600元、限量3.6萬枚 6/23日上午10點起開放預購（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕棒球迷期待已久的12強紀念銀幣終於來了！中央銀行今日宣布紀念銀幣全數採購登記制，每人限購1枚、每枚新台幣1600元；預購數量上限為3.6萬枚，預購總量如超過上限，將採電腦抽籤。預購時間自6月23日上午10時起至7月2日23日59分59秒止。

為慶祝我國國家代表隊於2024年11月24日世界12強棒球錦標賽奪冠，央行特地委請台灣銀行公開發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」。

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央行發行局局長鄧延達指出，此次提供民眾「網路」及「臨櫃」兩種預購方式，並提醒臨櫃預購民眾，記得於營業時間攜帶手機及身分證前往鄰近台灣銀行各方行（簡易分行除外）辦理預購登記。

如預購總量超過上限，將於7月3日進行電腦抽籤，當日18時前公布中籤名單。中籤後務必在7月11日15時30分前完成繳費，預計今年11月可至預購時選定的台灣分行領取。預購結束後將不再開放臨櫃購買。

鄧延達表示，此紀念銀幣鐫有面額新台幣50元，含銀1/2英兩、成色999；正面：以歡慶奪冠為主題，球員高舉獎盃並歡呼勝利，刻劃我國代表隊奮戰不懈、勇奪冠軍的光榮時刻；上緣鐫「中華民國114年」，下緣鐫「第三屆世界12強棒球錦標賽」及「冠軍紀念」。

背面以棒球運動為主題，展現球員在場上投球、打擊、接捕動作中所蘊含的力與美及拚搏精神；上緣鐫「GLOBAL CHAMPIONS PREMIER 12」，圖中鐫「50圓」、「1/2 oz」、「2024.11.24」及「Ag 999」。

鄧延達說，自去年中華隊奪冠後，央行經審慎評估後，決定發行紀念銀幣，惟銀幣紀念圖樣設計以及授權都需要時間，加上造幣廠採買銀料、做銀條、壓成光餅也有一定生產製造流程，因此，在今日宣布發行後，到11月才能領幣。

外界關切是否有可慮結合數位收藏，鄧延達表示，到目前為止沒有規劃。

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