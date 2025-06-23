美攻打伊朗能源市場首當其衝外！IMF總裁警告將廣泛帶來2大風險

喬治艾娃警告，隨著全球不確定性的升級，美國對伊朗的打擊可能會產生更廣泛的影響，而不僅僅是能源市場（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不僅能能源市場受到衝擊，全球經濟前景也將受到波及，國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃警告，隨著全球不確定性的升級，美國對伊朗的打擊可能會產生更廣泛的影響，而不僅僅是能源市場，她警告說，波動性越大，企業的情況就越糟糕，當存在不確定性時，會發生什麼？投資者不投資，消費者不消費，這將抑制經濟增長前景。

喬治艾娃週一接受彭博訪問時表示，我們將此視為在高度不確定環境中的另1個不確定性來源。

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迄今為止，最大的衝擊是能源價格，IMF正在密切關注能源價格，但可能會產生2次和3次影響。假設大型經濟體的增長前景受到更多動蕩的衝擊，那麼全球增長前景下調就會產生觸發影響。

週一亞洲早盤， 布倫特原油飆升5.7%至每桶81.40美元，隨後在大宗交易中回吐了大部分漲幅。

IMF在4月下調了今年的全球增長前景，當時它警告稱，美國主導的世界貿易“重啟”將減緩增長。Georgieva表示，今年前兩個季度表明這種趨勢保持不變，雖然世界可能會避免經濟衰退，但不確定性也更高，這往往會抑制增長前景。

在美國對伊朗核設施進行前所未有的空襲後，全世界都在為伊朗的回應做準備，這讓全世界的貿易商和政府都緊張不安。美國總統川普決定部署地堡炸彈來打擊伊朗的地點，將中東推向了未知領域，並在世界經濟已經面臨貿易緊張局勢的嚴重不確定性之際增加了地緣政治風險。

喬治艾娃表示，IMF正在特別關注不斷展開的衝突，將如何影響石油和天然氣風險溢價。在石油市場，期權交易量激增，期貨曲線已經發生變化，以反映對近期供應趨緊的緊張局勢。

他進一步說，讓我們看看事態將如何發展，她正在關注能源供應輸送路線，是否會中斷或溢出到其他國家。“我祈禱不。”

至於美國經濟本身，喬治艾娃表示，她認為通貨緊縮仍在繼續，儘管該國目前並不處於聯準會認為降息不舒服的狀態，我們預計今年年底聯準會可能會做出判斷，認為利率下調的時候可能已經到來。

同時，她警告說，波動性越大，企業的情況就越糟糕，當存在不確定性時，會發生什麼？投資者不投資，消費者不消費，這抑制了增長前景。

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