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美空襲引發避險恐慌 比特幣跌破10萬美元大關

2025/06/23 11:13

美空襲引發避險恐慌，比特幣22日一度跌破10萬美元大關。（示意圖，路透）美空襲引發避險恐慌，比特幣22日一度跌破10萬美元大關。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國週日（22日）襲擊伊朗3處主要核設施，消息震撼全球金融市場，並引發避險恐慌，比特幣首當其衝，22日晚間一度跌破10萬美元（約新台幣296.86萬元）大關。

綜合媒體報導，美國總統川普週日在自家社群媒體「真實社群（Truth Social）」發文宣布，美國已成功完成對伊朗3處核設施的攻擊行動，包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）。

消息一出，震撼全球金融市場，並引發避險恐慌，比特幣首當其衝，22日晚間一度跌破10萬美元大關，最低觸及9萬8524.89美元。

除了比特幣外，其餘主流幣種也全面走弱，以太幣跌破2300美元關卡，盤中最低一度觸及2132.49美元；Solana與狗狗幣也同步下挫，跌幅超過5%。

報導指出，隨著中東局勢升溫，市場觀望氣氛濃厚，加密貨幣短線上恐續呈震盪格局。有分析認為，從技術面來看，若比特幣無法穩守10萬美元整數關卡，恐將進一步測試5月低點支撐。

截至台北時間23日早上11點05分，比特幣價格暫報10萬1251.35美元，24小時內漲幅1.14%；以太幣價格暫報2239.42美元，24小時內漲幅1.16%；Solana價格暫報133美元，24小時內漲幅1.59%、狗狗幣價格暫報0.1529美元，24小時內漲幅1.14%。

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