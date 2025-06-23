焦點股 》亞翔：訂單滿手 買盤搶進

亞翔訂單滿手，股價亮燈漲停（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室工程與機電系統整合廠亞翔（6139）上週五召開法說會，公布今年前五月在手訂單中、尚未施工的工程合約達2084.9億元，為歷年新高，其中，今年前五月新簽約合約金額達957.63億元，接單大爆發並創同期新高，激勵今股價以297元開盤，盤中亮燈漲停來到323元，大漲29元，創波段新高，截至9點50分，成交量2.79萬張、漲停委買張數超過7千張。

亞翔法說會指出，今年前五月在手訂單中、尚未施工的工程合約達2084.9億元，較去年底的1304.97億元顯著增加779.03億元；在產業別分布，半導體占63%最高，鐵路／公路／機場工程占16%次之，從市場分布來看，則以55%來自東協市場最多、台灣市場占43%次之、中國退居約占2%。

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亞翔回台灣接案，且再度打進台積電（2330）供應鏈。今年截至五月新接訂單金額共計957.63億元，也較去年底大增，其中半導體佔比達99%，主要是台灣與新加坡在建工程增加，包括台積電AP8 拆除工程、MEP工程、無塵室工程，還有台積電F22 P1/P2/P3 地下管道間（高雄）等。

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