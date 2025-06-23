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特斯拉啟動自動駕駛計程車服務 陸行之提6點觀察

2025/06/23 09:25

美國電動車大廠「特斯拉（Tesla）」自動駕駛計程車（Robotaxi）週日（22日）起，在德州奧斯汀進行有限度的試營運。（示意圖，美聯社）美國電動車大廠「特斯拉（Tesla）」自動駕駛計程車（Robotaxi）週日（22日）起，在德州奧斯汀進行有限度的試營運。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車大廠「特斯拉（Tesla）」自動駕駛計程車（Robotaxi）週日（22日）起，在德州奧斯汀進行有限度的試營運。知名分析師陸行之在觀看幾個網紅試乘影片後，認為特斯拉Robotaxi以後應該會持續擴大經營，並分享6點觀察，包括目前再充電及清理，應該還是要靠人來完成，目前還沒看到極端天氣處理狀況如何等。

陸行之今（23日）在臉書發文指出，特斯拉昨天在美國德州奧斯丁南區秀肌肉，首次展示小範圍SAE level 4/5 自動駕駛，以後應該會持續擴大經營，每天都會有各種狀況更新，看了幾個特特斯拉網紅的乘坐視頻，分享幾點觀察，分別如下。

1. 安全人員不坐駕駛座，但仍要負責處理緊急事件，螢幕上有靠邊停，stop in lane及支援按鈕。

2. 德州奧斯汀 Tesla Robotaxi軟體應該跟現在最新的自用車FSD更先進，有調校過。

3. 一上車後，手機藍牙自動連線，可以聽自己正在放的音樂。

4. 昨天Robotaxi發表收費4.2美元低價大放送（vs Waymo目前的1-2.5美元每英里），以後應該會把每英里收費降到2美元以下。

5. 目前再充電及清理，應該還是要靠人來完成，還有就是目前還沒看到極端天氣處理狀況如何。

6. 很多乘客反應好像人在開車，而不是車自己開，很多場景是特斯拉會躲車讓行後再前進。

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